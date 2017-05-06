自驾游纽西兰遇祸 狮城2男女魂断异乡 国际新闻

（新加坡6日讯）自驾游纽西兰，狮城男总监与女郎驾驶的露营车，疑逆向行驶，与迎面而来的轻型货车相撞，当场魂断异乡，货车司机受轻伤。

这起两死一伤的致命车祸，发生在当地时间周四（4日）下午1时12分左右。

两名死者分别是30来岁的陈志豪（译音），以及29岁的王小姐（Rena Ong）。

两人都在跨国科技公司Creston的新加坡分公司工作，陈志豪在公司担任技术总监（Technical Director），而王小姐则是营运行政员。

据当地媒体报道，两人当时开着租来的露营车，在克赖斯特彻奇（Christchurch，又称基督城）以南约40公里，靠近邓桑德尔（Dunsandel）的1号高速公路（State Highway 1）路段，和迎面而来的一辆轻型货车相撞，两人当场不治。

死者相信是当天刚抵达纽西兰后，便从克赖斯特彻奇的出租车分行租车上路。

纽西兰高级警长斯蒂尔斯（Pete Stills）接受当地媒体访问时表示，这起车祸是因露营车驶过马路中央的分界线引起，导致露营车与迎面行驶而来的车辆相撞。

当地警方指出，南向行驶的露营车当时经过弯道后，不知何故跨到马路的另一边，变成逆向行驶，结果迎头撞上北向行驶的轻型货车。

车祸中的另一名伤者，即货车司机，则因为手臂受伤送院。

斯蒂尔斯说，这是越过中线逆行，造成“非常悲伤且悲惨后果”的另一个例子。

警方将就驾车者注意力不集中，以及疲劳等可能原因进行调查。