蔡添强冀反对党认同攻略 一对一抗国阵变天有望 大城小镇

(亚罗士打6日讯）人民公正党全国副主席蔡添强重申，反对党必须认同，只有一对一打国阵才有望变天。

他说，该党将不会放弃继续游说其他反对党达成一对一对垒国阵的方程式。

他声称，即使希望联盟到最后不能顺利以一个标志参与第14届全国大选，但是，只要大家之间有统一策略，团结起来才有力量。

他是在该党峇卡峇打区州议席行动室开幕仪式，在新闻发布会上这么说。

蔡添强希望所有反对党都能够认同一对一的攻略，大家应该坐下来认真探讨和落实这个方程式，只有合力才能扳倒国阵。

他在受询时也形容，反对党阵线以一个标志竞选是团结的象征，更能让选民一目了然，但是看来，这个共同标志要得到社团注册局及选举委员会的通过和批准并不简单。

奴鲁依莎：父申请提前出狱遭拖延

另一方面，该党另一名副主席奴鲁依莎向在场支持者谈到父亲安华的近况时声称，她与家人较早前以父亲已经完成三份之二的刑期，以及父亲的肩伤需要即刻出国接受手术的理由提出申请让父亲能够提早出狱，然而，这项申请一直被拖延处理。

她也在演说中鼓励人民协助反对党的助选工作，以一人对一人的方式去传达希望联盟的变天策略，只要能够做到每一个选民都了解更换政府的重要性，反对党就能够成功。

然而她形容，如果失去这次的黄金机会，马来西亚就很可能进入更黑暗的时代。

她又说，希望联盟的领导已经尽了很大的努力，现在要人民也尽一份改变国家的责任。