又见谣言 异言堂

文：林爱珊

适逢505大选4周年，谈谈在上一届大选出现的乱象。

网络时代的崛起令政党的选举战略略出现变化，传统的政治演说、拜票和宣传活动虽然还会发挥效用，但毕竟是单向沟通，其传播速度肯定比不上互联网，因为它不受时间与空间限制的特性，能让消息更快传达出去且覆盖率更广。

也因为如此，在这一场选举中，网络政治谣言也更为肆虐。

学者卡普弗雷在《谣言》一书中指出：“到处弥漫的焦虑，或者失望，从来没有离开过社会，受到抑制、疏导和给予合法地位的仅仅是其表达之方式。它们首先体现在窃窃私语之中，如果条件合适的话，就会变成谣言。谣言反复出现是城市、社会群体和国家持久混乱的标志。”

政治谣言通过网络作为载体，使得政治谣言像病毒似迅速传播，并且引起群体极化效应，当想法相似的人聚集在一起的时候，他们最后得出的结论回避他们原本的想法更极端，继而影响他们的行为。

选举期间谣言盛行，主要是因为许多谣言戳中了许多网民的弱点，尤其华裔对执政阵营长年累积下来的不满，以及对于本身的政治地位与权利感到担忧的焦虑心理，使到许多人不慎坠入谣言的陷阱。

许多网民不只是自身相信谣言，而且也成为谣言再传播的载体。

当一个群体的共同焦虑越多，就越有可能通过谣言来进行表达。心理学研究表明，有人传播谣言的主要目的之一就是试图解码那些令人恐惧和不确定的情景。甚至有时候有人明知谣言错误得离谱还会传播，因为通过信息交换能够舒缓内心的不安。

505大选期间，各式各样的谣言满天飞，而相传将于今年举行的大选，又会是如何？