流浪汉聚集光大巴士站 派食物组织造成商家困扰 北马新闻

（槟城6日讯）对于派发食物予流浪汉，导致流浪汉聚集在光大巴士站，影响商家做生意的投诉，派发食物组织冀望大家能伸出援手助社会边缘人，让生活更有人情味。

槟城处处都有热心及善心人，乐善好施，不定时地把食物捐献给所需的人士，尤其在入夜时分，把食物派送给溜达在街边、五脚基或特定地区的人士，让他们感受到人间尚存的温暖。在乔治市，有很多地区都聚集着一群流浪汉，等待着入夜时分的那股暖流。

乔治市内有很多有组织性或个人团体，都会不定时地在夜间派发食物予溜达在外的流浪汉，其中以光大巴士站为集中点。但是，他们的善举却造成了当地商家的困扰，因为流浪汉聚集在该处等待食物派发，让商家们感到不适。

洪祖丰：市厅管辖无权处理

针对此事，光大Urus Setia总经理拿督洪祖丰接受《光华日报》访问时说，一直以来有很多善心人士及组织在光大巴士站派发食物予露宿者，也导致很多露宿者在该处过夜。“不过，该巴士站是属于槟岛市政厅管辖范围，因此无权处理。”

他说，基于露宿者在该处过夜，在吃完食物之后总是会弄脏地方，甚至是随地大小便，造成商家们的困扰。“此外，露宿者都掌握慈善团体派发食物的时间，因此都会聚集在该处等待，难免造成商家做生意时面对困扰。”

他说，为了解决有关问题，市政厅多次与福利局联系，并且展开拯救行动，以协助这些露宿者，但是这些露宿者却一直回到该处过生活。

福利局慈善团体可合作 郑来兴：让拯救行动达标

光大区州议员郑来兴认为，福利局可以与慈善团体合作，以便让“拯救行动”更达标。

他说，由于很多露宿者是有家庭，但是他们不愿意回家，即使遭福利局带走之后，隔天仍然回到该处去过夜甚至是露宿。“很多慈善组织都愿意派发食物予露宿者，但是比如观音亭的情况，可能一天有好几组的团体派发，但是拿食物的都是同样一个人，从而造成食物的浪费。”

他说，其服务中心曾多次接到有关光大流浪汉聚集的投诉，即使福利部展开多次的“拯救行动”仍无法解决有关问题。“我们希望能像吉隆坡市政厅一样，打造个过夜中心，让这些露宿者能过夜及盥洗。”

他认为，福利局及慈善团体其实可以一起合作，将食物派发给需要的露宿者，也从而不会影响当地商家，以达致一举两得。

晚上10时派食物 商店已关门影响小

送暖露宿者协会（FeedThePoor）是其中一个定期会派发食物予光大露宿者的团体，其创办人哲乐米认为，社会应该关心边缘人。

他说，协会在晚上10时才派发食物予露宿者，因此真正领取到食物的都是露宿者，而且当时商店都已经关门，所以影响不会太大。

他说，每次都会到3个地方派发食物予露宿者，而光大基本上有80份，所以希望大家都能彼此合作，照顾社会弱势的一群。