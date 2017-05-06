槟市厅出示数据证明 取缔行动不针对种族 北马新闻

（槟城6日讯）谁说槟岛市政厅没取缔非巫裔非法小贩？

继周四（4日）在丹绒道光发生巫裔非法小贩驾走市厅执法员罗里报警，并指市厅只取缔巫裔摊贩，没有取缔其他地方的非巫裔摊贩一事后，市政厅昨日在文告中出示数据，证明当局所采取行动，没有针对任何种族。

根据市厅管理服务局企业传播及公共关系部提供数据显示，今年1月至4月为止，市厅已对违例的158名华裔采取行动，巫裔103名、印裔31名及其他13名。

从这数据中，可见被取缔的非法小贩、娱乐中心及酒店经营者人数，华裔人数占榜首，排行第2为巫裔及第3是印裔。

数据也列出违例的158名华裔，即40名非法小贩、7名涉及饮食环境卫生问题、26名涉及非法扩建结构、76名涉及障碍物摆放、5名非法经营酒店及4名非法经营娱乐中心。

巫裔方面103人中，53名非法小贩、3名涉及饮食环境卫生问题、5名涉及非法扩建结构、41名涉及障碍物摆放及1名非法经营酒店。

被取缔的31名印裔，当中14名非法小贩、1名涉及饮食环境卫生问题、1名涉及非法扩建结构及15名涉及障碍物摆放。至于其他13人，2名非法小贩及11名涉及障碍物摆放。

叶舒惠挑战市厅出示数据

另一 方面，行动党玻璃池滑区州议员叶舒惠周五挑战市政厅出示数据，证明市厅有取缔非巫裔非法小贩。

她指，若市厅今年取缔少过10个非巫裔非法小贩或店商，市厅应让在丹绒道光摆卖被取缔的巫裔小贩继续营业。

取缔违例小贩业者 频遭恐吓暴力对待

市政厅执法员多年来取缔非法小贩及店商业者等，频频被违例者出言恐吓，甚至遭受暴力对待！

槟岛市政厅执法小组交替主席阿末阿里查说，执法员平时展开取缔行动，经常都被非法小贩或店商业者出言恐吓，这是防不胜防，也是很难避免的事。

他说，随着这次发生非法小贩驾走市厅执法员罗里事件后，执法员将吸取经验，并提高警惕。

他指出，面对非法小贩或违例者突如其来的“偷袭”行动防不胜防，执法员唯有加倍小心行事。

他说，一般上，市厅执法组接到指示取缔有关非法小贩，都会派出约15至18名执法员执法，除非取缔霸占州政府地段或拆除非法扩建结构，才会知会警方，要求警方派员支援。若一般行动，并没有警员随行。