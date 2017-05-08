提升仿生态保健法 天然合一治癌 元气｜活力

复大肿瘤医院总院长徐克成表示，挑战癌症、治疗癌症是全人类所需面对的一项艰巨任务。作为一位迈入古稀之年的老医生，徐院长想与病人 分享癌症天然免疫力的提升仿生态保健法，体会生存的快乐并从容地面对死亡。

“治疗癌症不应该是为了治疗而治疗，现代人越活越长，人，终究逃不过一死，死亡虽然没什么可遗憾的，但求生是人的本能，所以我认为重点在于死亡之前所走的路，必须是不痛苦的。”

“癌症到底是什么东西”，是徐院长这些年来一直在思考的问题，才发现癌症实际上就是人类生存的一种方式。它并非是因细菌或病毒侵入而产生，并可以通过各种治疗把它们都赶走的，癌症，是自身的细胞出了问题、是自身正常细胞的叛变。影响人类寿命的因素是遗传、个人生活及环境因素，环境因素的促成又包括了水质、阳光与空气；而个人生活因素对健康的影响则包含了饮食因素、运动因素及心理因素。只要能够有好的空气、水分、营养及阳光、给予身体充足的后勤供给，五脏六腑就能正常工作，于是就有了万病归一的疗法。

“其实细胞的叛变却也不能完全责怪病人本身，很可能是因难以人为控制的环境因素所造成的。所以癌症课题现在已经到了一个必须让生活方式能够适应我们的生存条件的阶段。”

“实际上，虽然人类到底是怎样来的没人晓得，但自从人类在大自然中诞生、生存在地球上本身就有一套规律，那就是死亡原因是不断地在变化的。100年以前，人类主要的死亡原因为细菌感染等大量流行的传染病所致；近5、60年来，死亡原因变成了心脑血管疾病，而近年来至未来50年，癌症将接管这项使命；再过50年，这些可能都不再重要了，反而是忧郁症等精神疾病更为致命，这些对人类致命的病因其实一直都在不断地随着人类文明而变化。”

徐克成的抗癌之路

徐院长是胆管细胞型肝癌病人，此类型肝癌生存率极低，根据统计，进行手术治疗的病人能够在术后存活超过5年的也只有约3%，但他抗癌至今却已渡过11个年头。2006年，徐院长被证实罹患了肝癌，他的身份顿时从研究肿瘤的医生变成了癌症患病人，并成功接受了肝叶切除术。

“当初我就在想，怎么样才能够让自己活下来，靠的不是药物、也不是现有的治疗，化疗和电疗是不可能让我活下来的，但我还是活下来了，这11年来我从未停止工作，这是一份很有成就感的工作，因为我救了很多人。感谢老天爷，几次磨难都没有将我从这世界带走。或许哪一天我真的倒下了，可能会倒在手术台前、可能会倒在病人床边也可能是倒在我自己的办公室里，但我不会抱怨，也不会懊恼，因为那将是为实现我一辈子为病人服务的愿望，画上的一个圆满句号。”

●天然合一肿瘤治疗法

徐院长从好友陈献明博士制作的幻灯片资料中得到了启发，想要获取健康，更简单有效的方法就是打造不易生癌的身体。消灭癌、想要把癌症从人类、从地球上消灭是不可能的，因为癌症是随着人类生命而来、是人类的一种细胞动态变化过程中所出现的异常体，所以人类只可能努力推迟癌症的发生，但是不可能将所有癌症杜绝。

“人类医治癌症到目前为止只有两条路，第一条路是消灭病源、第二条路是增加抵抗力。但无论用什么方法去消灭癌细胞，在癌细胞还没被消灭之前，好的细胞却先被杀死了；用一般的维他命辅助，好的细胞还未吸收，癌细胞却先吸收了，反而让癌长得更快。手术和放化疗这些治疗方式只把癌症的“果”切掉，但造成肿瘤生长的是病态的人体内在环境，若内在环境和致病病因没改变的话，癌症还是有机会复发。”

简单的生活、优美的大自然环境，其实才是造就了没有癌的真正因素环境，优质的生态真的太重要了。而仿生态疗法，就是将不易生病的生态环境之健康要素，引入病代的个人生活与居住环境中的一种自然疗法。

癌症产生的相关因素包括水、饮食、氧化、内外毒素、心理及运动因素。人体体重中有三分之二都是水，当细胞中充满“坏水”，也就是退化的水，也意味着身体大部分退化了，而因饮食而造成的退化性疾病就是慢性病。现代人的饮食习惯导致人体所需的大分子营养素（糖、脂肪及蛋白质）过剩，而人体所需的小分子营养素（矿物素、维生素）却绝对缺乏，当细胞促进营养吸收及加速毒素排出的功能受限时，就会造成人体失衡、失稳、失序，引起生理功能障碍。

徐院长解释，肿瘤细胞主要以葡萄糖为食品，当葡萄糖不足时，肿瘤细胞就会产生乳酸。乳酸产生时肿瘤细胞就开始休眠，等待萄糖糖再度出现时就会醒来食之而生长。强碱性水将肿瘤细胞产生的乳酸中和以后，肿瘤细胞就会在没有葡萄糖的情况下因无法休眠而饿死。故此，晚期肿瘤病人应尽量减少淀粉质的食入。

●癌细胞不能存活于碱性身体里

“李时珍在《本草纲目》中说：药补不如食补，食补不如水补，水是百药之王，好水是长寿之源。1931年诺贝尔生理学奖得主发现了癌细胞生长在酸性缺氧组织中、不能存活于碱性的身体里。若能够将摄取的水改为含碱性的“好水”、构成器官细胞中的水便是“好水”，按以上的人体数据，以水为结构的身体，其大部分功能不就好了吗？”

而正向的精神情绪也相等于内在的光明，正面的精神状态能增强一个人的意志力和身体力量、能改变身体中微观粒子的无力振动频率，进而改善身心健康的状况和整个生命的过程。

解释了水与光，空气的部分徐院长则推荐鼓励使用腹式呼气法，以轻、慢且长的呼吸方式，即腹腔、胸腔和口腔直通、口腔及喉咙只是张开但不用力地呼吸，就能够提高身体每一次呼吸的质量。

●预防肿瘤 從良好生活习惯做起

预防肿瘤应从改变生活习惯做起，改掉易生癌瘤的坏习惯，如抽烟、酗酒、毫无规律的作息、减少污染环境及减少塑胶制品贮放食物等。简单来说，就是晚上早点休息、选择洁净饮食、平常静坐、放轻松、不对人发怒及多接触大自然，当然，若能做到改变执着的价值观，带着慈悲心去布施的话则更佳。

“带着欢喜心去结善缘、多听些轻松的音乐、所到之处跟人笑一笑、改变执着的价值观、心平气和过完这辈子，就已足矣，开心是我们的权利，也是我们对自己的责任。”

●带癌生存

徐院长认为，正确地认识癌非常重要，癌细胞的存在其实并不是错误的所在，因为癌细胞是人体自动突变产生的，有癌细胞的存在并不代表一定就有癌瘤的存在，而有癌瘤的存在也不一定就会让生命不复存在。

“生命只是一个时空段，就像一条溪流，从源头出发流至大海，也就是从生到死走完一个时空的过程。癌就像这溪流夹带的泥沙在某段形成的瘀积，当这个瘀积逐渐增大占了溪流的通道，也就是占位性病变(癌肿) 。清理上游的大小溪流，水流因而加速加大，冲毁瘀积直流大海，这就是癌肿块自然消失的道理；即使冲不垮也能绕道而流到大海，这就叫带癌生存。清理上游的渠道包裹改善吸进空气、进食、饮水、吃药，以及维持乐观的生活态度等。”

徐院长解释，上游生成的东西，一部分将经人体消化吸收转变为人体所需的营养，而剩下的垃圾则会经过下游排泄渠道排出体外，如此循环往复，维持着人的正常生命活动，所以提高上游的素质非常重要，只因毒素并不可怕，可怕的是毒素积累成毒垢，以及毒素不断再吸收导致人体慢性中毒引发疾病。

人体排泄垃圾，也就是上文中比喻的下游的排泄渠道其实不少，像是呼出空气、出汗、流眼泪、生耳屎、吐痰、呕吐、大小便等，只要是从身体里面“排出东西”就是体现下游排瘀功能。而长期的便秘也会使人体毒素增多、免疫力下降，所以保持每天有畅顺的大便也是健康的标准之一！