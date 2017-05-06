【视频】捕3涉欺诈男女遭围堵 警朝天鸣抢驱人群 国内新闻

（吉隆坡6日讯）警方拘捕3名涉及欺诈案的男女，被一批非洲男子围堵不让他们离开和抛物，在场警察为了控制现场情绪，被迫持枪朝天发一弹示警，驱散人群。

这宗案件是星期五傍晚6時，在雪兰莪州甲洞逸福园组屋区内发生。

根据在网络流传的1分钟07秒视频，现场当有许多人在组屋地区围观，突然传出喧闹声，没多久便传出一声枪声，过后一名身穿白衣与牛仔裤的非洲男子离开时，遭数名男子追赶。

鵝唛警區主任阿里助理总监发表声明，案发前，来自吉隆坡冼都警察商业罪案组的警察，到有关地点拘捕3名涉及商业欺诈案的男女疑犯，其中一人是肯呀亚籍女郎，两人是尼日利亚籍男子。

不料，警察在拘捕行动过程中，遭到一批非洲籍贯男子企图阻碍，他们不但言语恐吓警察，还手持玻璃瓶与盒子朝警察抛掷。

在场警察眼见现场的情绪失控，而且为了自保，一名警官持枪朝天上发一弹示警，驱散公众。

3名疑犯随后安全地被带回警局，而警察也就此事展开调查，拘捕8名年龄25到32岁的尼日利亚籍男子调查。