聂莫哈末：没有伊党 希盟入主布城目标渐远 国内新闻

（吉隆坡6日讯）伊斯兰党中央执委聂莫哈末认为，没有伊党的加入，希望联盟要在来届全国大选入主布城的目标，越来越远，除非有两个方法。

他说，由民主行动党主导的希联，在伊党不加入后，已经“变形”。

马来报《马来西亚前锋报》 今日引述他的话说，行动党为了捍卫自身的斗争 ，以多个籍口，责怪伊党在政治上迷失了。

因此，他指出，行动党要胜选（入主布城），首先是让非穆斯林人口在国内占多数。

“数据显示，穆斯林人口日益增加。所以，我想，这（方法）差距太远。”

聂莫哈末是伊党已故精神领袖聂阿兹儿子，也是巴西马区国会议员，他说，第二个方法，就是穆斯林过着“漂流”生活，所谓“漂流”，就是不计宗教，而是在乎金钱、经济及肚皮，这样，行动党就以这些做为诱饵。

他深信，由于伊党的布道，穆斯林不会接受行动党的斗争。

他是就行动党秘书长林冠英指伊党与行动党断决关系而与巫统交好是“迷失”方向时，这么指出。

他强调，伊党的目标是在国内强化伊斯兰教，反观行动党试图把国家打造成自由国家，这使到伊党无法加入希联的原因之一。

他说，从行动党的政策及表现上，为了“马来西亚人的马来西亚”的斗争越渐清晰，这在之前对马来人来说，印象模糊，可是如今，行动党是转向打造自由国家，而不计算宗教 。

所以，他指出，在这点上，伊党不能加入希联，以便赢得中央政权。

他强调，伊党若留在希联，将无法保证（希联的大选）胜利会强化伊斯兰教。

因此，他说，伊党只会与任何政党合作，包括巫统，以维护党的强化伊斯兰教的目标。