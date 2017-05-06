手作甜点 考验毅力 吃货｜厨趣

报道：蔡卒妨

摄影：董坤铭

特别感谢： GOLDEN CHEF CULINARY ACADEMY

蛋糕甜点总是招人喜欢，吃不饱、造型可爱美丽又甜滋滋，年轻人最爱它。喜欢再加上变化多，所以年轻人烹饪多数先学烘焙蛋糕、比萨和西式甜点等。当然也因为天马行空和更多的年轻创意，不只好吃也美味的各式各样小点心也相应而出。做出你的特性和创造，吃起来不只甜入心痱也让人眼前一亮。——美食达人张易雄

香橙牛油蛋糕 和 杏仁香蕉塔

牛油蛋糕是常见的蛋糕之一，卖相简单，牛油味香浓，深受人们喜爱。林立雯同学分享的香橙牛油蛋糕，加了鲜橙制作，多了一股清新气息。松软的蛋糕表面铺满橙皮丝，入口时带点酸甜味，好吃极了。

林同学分享的另一道甜点杏仁香蕉塔，集杏仁的坚果香、香蕉的甜以及奶油的滑溜于一体，堪称完美搭配。

“烘烤塔皮所需的时间长短，以塔皮的厚薄度为准，必须拿捏得当。塔皮按得比较薄会较快熟，稍不留神就会烤焦。”

香橙海绵蛋糕

材料：鸡蛋190g、幼糖142.5g、甘油40g、蛋糕稳定剂（Overlette）7.5g、牛油100g、人造黄油100g、幼盐2g、色素10g、橙皮2粒、中筋面粉190g、发粉3g、牛奶粉5g

做法：

{1} 鸡蛋、幼糖、甘油和蛋糕稳定剂倒入搅拌器，开启8号速度快速打发。（A）

{2} 把牛油、人造黄油和幼盐放在大碗中搅拌至奶油色。（B）

{3} 把B倒入A。（C）

{4} 将中筋面粉、发粉和牛奶粉加入C内搅匀。

{5} 加入适量色素和橙皮碎屑。

{6} 将面糊倒入模型，以180摄氏烘烤20至25分钟。

香橙奶油

做法：

{1} 人造奶油倒入搅拌器打发。

{2} 慢慢加入白油。

{3} 慢慢加入糖浆。

{4} 再加入适量色素，搅匀即可。

橙皮丝

材料：橙子2粒、半锅热水、适量幼盐

做法：

{1} 削出橙皮后切成丝。

{2} 倒入锅内，撒一些盐用小火慢煮5至8分钟。

草莓酱

材料：草莓汁125ml、糖粉50g、葡萄糖（Glucose）12.5g

做法：将所有材料搅拌均匀，再倒入锅内小火煮至浓稠。

香橙牛油蛋糕成品

做法：

{1} 将成品取出，切出想要的形状。

{2} 涂上薄薄一层的香橙奶油，撒上适量橙皮丝。

{3} 在盘上用草莓酱画上图案，加入装饰好的香橙牛油蛋糕，以薄荷叶和巧克力点缀，即可。

杏仁香蕉塔

甜酥皮点心

材料：牛油80g、糖粉80g、幼盐1g、鸡蛋40g、水10ml、中筋面粉250g

做法：

{1} 牛油、糖粉和盐倒入搅拌器，开启快速打10分钟。

{2} 加入鸡蛋和水，再开启快速打至混合。

{3} 倒入已过筛的面粉，开启慢速打成面团即可。

{4} 利用擀面杖将面团揉平后，用圆刀切出面团放入（已涂白油或牛油和些许面粉）的塔模，将底部空气压出和将多余的面团取出。

{5} 放入烤箱，用摄氏170度半烘即可。

杏仁香蕉塔内馅

材料：牛油170g、幼糖170g、鸡蛋170g、杏仁粉（Ground Almond）170g、中筋面粉30g

做法：

{1} 牛油和幼糖倒入搅拌器，开启4号速度混合。

{2} 慢慢加入鸡蛋。

{3} 慢慢倒入杏仁粉和中筋面粉，混合均匀。

乳脂（Custard Cream）

材料：奶油75g、即溶蛋黄粉100g、冷开水250ml

做法：

{1} 奶油倒入一个大碗，快速打发。（A）

{2} 将即溶蛋黄粉和冷水混合。（B）

{3} 把A倒入B混合均匀。

椰饼

材料：蛋白100g、幼糖100g、牛油100g、中筋面粉20g、干椰丝80g

做法：

{1} 将所有材料倒入一个大碗，搅拌均匀。

{2} 以180摄氏烘烤3至5分钟至金黄色。

{3} 烘好后拿出，快速弄出想要的弯度。

杏仁香蕉塔成品

做法：

{1} 轻轻敲打塔模，取出甜酥皮点心。

{2} 将香蕉切丁状，适量放在甜酥皮点心。

{3} 用杏仁内馅填满。

{4} 以上火摄氏200度，下火摄氏180度烘烤10至12分钟。

{5} 以椰饼点缀即可。

巴黎布雷斯特泡芙 和 草莓果冻与巧克力慕斯

对精美甜品情有独钟、梦想拥有自己的一家店的黄思颖同学说，做甜品除了要有兴趣和创意，更需要是努力和毅力。“制作甜品的过程中难免会遭遇失败，一个步骤稍有偏差，就无法制作出完美的成品，必须经过反复练习才能成功，千万不可半途而废。”

她分享的巴黎布雷斯特泡芙，是道一道经典的法式甜点，外皮酥脆，内陷味浓，入口可尝到一股淡淡的坚果香气。草莓果冻与巧克力慕斯则像是一对个性互补的情侣，前者Q弹，后者绵密，味道一酸一甜，让人越吃越爱。

心形泡芙

材料：水250ml、牛油83.3g、盐1.6g、中筋面粉160g、鸡蛋175g、香草精适量、杏仁片适量

做法：

{1} 将水、牛油和盐倒入锅中，以小火煮至沸腾。

{2} 慢慢把已过筛的中筋面粉倒入锅中，不停搅拌煮至沸腾，以蒸发过多的水分。

{3} 把面团倒入搅拌器，以中速打至面团冷却。

{4} 慢慢倒入香草精和鸡蛋，以低速打至均匀。

{5} 将面糊装入裱花袋里，在放有烘焙硅胶垫或烘焙纸的烤盘上挤出心形。

{6} 将杏仁片均匀地撒在表面。

{7} 放入烤箱，以200度烘烤20分钟，至表皮金黄色即可。

榛子奶油（Hazelnut cream）

材料：牛油忌廉（Butter Cream）100g、榛子酱60g

做法：

{1} 将牛油忌廉分次加入榛子酱搅拌均匀。

{2} 放入裱花袋备用。

巴黎布雷斯特泡芙成品

材料：心形泡芙、榛子奶油、杏仁碎适量

做法：

{1} 泡芙用刀横切成两半。

{2} 将装好的榛子奶油挤在泡芙之间。

{3} 在榛子奶油上撒上适量的杏仁碎。

{4} 放上巧克力装饰即可。

草莓果冻与巧克力慕斯

草莓果冻

材料：草莓汁（Strawberry Puree）250g、糖65g、冷水125ml、吉利丁粉（Gelatine）13g

做法：

{1} 将吉利丁粉和一半的冷水混合（A），放进冰箱备用。

{2} 把草莓汁、糖和剩下的水放进锅里煮至沸腾。

{3} 从冰箱拿出（A），用微波炉融化后，加入锅里继续煮至沸腾。

{4} 熄火，把成品倒入玻璃杯内，大约填满1/3空间后，放进冰箱备用。

巧克力慕斯

材料：吉利丁粉3.25g、牛奶12.5ml、奶油187.5g、巧克力125g、奶油125g

做法：

{1} 将吉利丁粉和牛奶混合（A），放入冰箱备用。

{2} 把把187.5g奶油放进锅里用小火煮至沸腾。

{3} 熄火后，将奶油分次倒入放有巧克力的大碗中，期间需不停地搅拌，均匀后放凉备用。

{4} 待巧克力酱降温的期间，将125g奶油打发。

{5} 把打发好的奶油和巧克力酱混合均匀。（B）

{6} 用微波炉把（A）融化后，加入（B）搅拌均匀，然后装入裱花袋。

{7} 从冰箱取出装有草莓果冻的玻璃杯，把巧克力慕斯填满玻璃杯的2/3空间，放进冰箱半小时左右。

杏仁饼碎

材料：牛油100g、糖100g、杏仁粉110g、中筋面粉110g

做法：

{1} 将已在室温软化的牛油、糖、杏仁粉和中筋面粉混合均匀。

{2} 将面团弄成小小一块，放在烘焙纸上。

{3} 放入烤箱，以180度烘烤15分钟左右至金黄色。

{4} 放凉后装入密封的罐中备用。