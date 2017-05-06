吃也是回忆 走在路上

文：易雄

忽然很想吃Dave’s Deli的 1/4 Roast Chicken，且脸皮厚厚叫火柴人铭载我去皇后湾广场，他说我当他是Uber……

我尖叫怎么可以这样说呢，因为哪有当Uber的载去了还请我吃到饱，你说是吗？哈哈。

Dave’s Deli烤鸡对我来说是个美好的记忆，先说它的味道跟我廿多年前，第一次吃的时候还是一样美味。

咬嚼着一大片烤鸡皮的小腻香、鸡肉好软，淋上棕色酱汁依旧是熟悉味道。最爱是它的马零薯泥弄得够味且入口即化，其实这些年偶尔吃过两三次、但久久没吃又忘记了。

当年每一个月出粮，我都会跑到城中城美兰园吃1/4 Chicken，那是奖赏辛苦工作后的美食、当时一份9块多到后来涨至12块多，可说是西餐中的最爱。而今一份19块多还没加销售税。

说起来有点小悲凉，当年真的没有能力，其实好想好想多吃一份……

今天终于有能力再多点一份，我也以为会“报复”成功，可是还真吃不完两只大腿肉。

只能说吃喝多少，上天早已注定，强求不来。吃着依然保持可口的鸡肉，我感恩。