“半夜惊醒推不开” 少女惨遭狼伯父性侵137次 国际新闻

高雄一名国中少女和父亲、祖母及伯父等人同住，伯父竟从她就读国小六年级开始，多次趁家人不在时对她袭胸、强吻下体，甚至半夜爬上床性侵得逞，少女无力抵抗，每次都用棉被盖脸隐忍，直到去年才说出狼伯父恶行。高雄地院今依加重强制性交、猥亵等共137罪合并判狼伯父12年6月徒刑。

判决指出，2013年2月被害少女就读国小六年级时，因祖母吩咐拿水果上楼给伯父，竟在房间内遭伯父袭胸，狼伯父食髓知味，此后多次利用家人不在时猥亵姪女，甚至趁她睡觉时爬上床性侵，直到去年6月少女忍无可忍，才向父亲揭发狼伯父淫行。

少女控诉遭狼伯父伸狼爪时曾试图用双手推开，但力气不够大…国中阶段伯父侵犯她时，都是利用她睡觉的时候，“我都会惊醒，但我知道我的力气绝对比不过他，所以没有抵抗，我被侵害时脑中一片空白，我叫不出来…国小时期伯伯叫我不可以跟別人说，国中时期我怕家人跟伯伯的关系会变差，也怕家人不相信我的说法，所以不敢讲。”

狼伯父到案后坦承犯多次利用姪女睡觉时与她发生性行为，还说：“她几乎都有醒过来，就都会用棉被盖住自己的脸。”法官认定狼伯父性侵、猥亵姪女共137次，今合并判他有期徒刑12年6月。可再上诉。