槟港口与皇家加勒比游轮合资 扩建瑞典咸码头 北马新闻

（槟城5日讯）皇家加勒比游轮公司亚太区董事经理肖恩特雷西表示，该公司将与槟城港口有限公司成立合资公司，以扩建槟城瑞典咸游轮码头。

不过，他说，至目前为止，这项合作仍在初步阶段，未有进一步详情。

他希望瑞典咸码头扩建及加长后，能同时停泊两艘巨型游轮，也方便该公司旗下游轮选择槟城作为停靠站。

皇家加勒比游轮公司旗下的皇家加勒比国际游轮，在全球拥有24艘游轮，其中3艘有在马来西亚营运。

游轮停靠次数 将增至43次

另一方面，肖恩特雷西指出，该公司旗下的游轮去年停靠槟城15次及2017年的停靠次数将增至43次，届时将为槟城带来约14万名人次游客，这相比2016年的4万5000人，游客量增加210%。

“该公司去年共在马来西亚停靠66次，带来乘客量约18万5000人；今年打算将停靠次数增至87次，乘客量预计是26万9000人，其中半数的停靠将集中在槟城。”

另外，皇家加勒比国际游轮将在9月，增加10次“海洋水手号”从新加坡启程的来回航线，预计将带多3万名游客到马观光。

可承载4269名游客的“海洋航行者号”日前也已回到东南亚，展开以新加坡为基地的新航季，直到今年6月结束。

“海洋航行者号”展开13次3至5夜的航行，航线包括普吉岛、槟城、及吉隆坡；另有8晚的单程航线，以香港为终点，过程停靠泰国曼谷、越南胡志明市及芽庄。

此外，他补充 ，该公司在中短期内，未考虑将位于新加坡的母港转至槟城，但不排除未来母港转移的可能性。