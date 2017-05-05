疑不满轿车挡路 车主鸣笛遭围殴 国内新闻

（新山5日讯）奥汀苑一所清真寺发生一起围殴事件，1名车主疑不满路旁轿车阻挡去路，不停鸣响车笛，遭到一群男子围殴。

这起事件于今日下午2时发生，事发经过被1名网友拍下，并上传至脸书。

这段在脸书流传约43秒的视频显示，一辆白色轿车遭一群男子围追，车主不停下车子，反而不顾他人安危快速倒车。

由于该路段左右两旁都停满轿车，导致来往车辆仅剩一条车道通行，车主在无路可逃的情况下，因此下车理论，遭到一群男子围殴。

视频可见，一群男子有手持摩托车头盔、交通圆锥筒等物，猛烈地攻击车主，现场不少群众围观，却没人勇于伸出援手。

据上载视频的网友在脸书上的叙述，事发时，他刚好开车经过，行驶在该白色轿车后面，该路段左右两旁都停满轿车，造成交通阻塞。

贴文也说，相信白色轿车车主被阻挡去路，在等待一段时间后，便鸣响车笛，后来有人三番四次地指示他“稍等一下”，该车主执意鸣响车笛。

紧接着，一群男子就把轿车团团包围，有起脚踢车的，也有拍打轿车的，该车主见前路无法通过，竟不顾他人安危快速倒车。

后来，该名车主还下车准备理论，遭到一群男子围殴。

伤者背后多处伤痕感晕眩

29岁伤者遭打伤，声称背后多处伤痕，并感到头晕。

伤者父亲透露，得悉消息后，便致电向儿子了解情况，儿子声称被一群男子严重打伤，背后多处有伤痕，感到晕眩。

他指出，儿子在事发后第一时间到实达英达警局报案，至今逗留近3小时，仍被关在小房间内。

“据了解，警方要求他庭外和解。”

他强调，儿子出事后，一直未到医院检查，让他感到很担心。

警援引暴动条文展开调查

奥汀苑回教堂外发生围殴事件，柔州刑事调查主任卡玛鲁说已解决今日发文告指出，警方援引刑事法典第147（暴动）条文展开调查。

据文告指出，一名28岁男子于今日下午1时30分驾车经过上述回教堂路段，一辆ViVa轿车阻挡去路，因此该男子鸣响车笛。

后来一名巫裔男子出来移车时，该男子再次鸣响笛子，引致另一群男子不满，手持头盔以及用手殴打他，同时损毁其轿车，男子事后头部及身体背后多处受伤，因此前往实达英达警局报警。

及后警方在下午3时，在该警局展开一场见面会，出席的有上述伤者与奥汀苑回教堂理事会成员，以及新山南警区副主任M古玛。

M古玛要求伤者将此案交由警方处理，不要在社交媒体上渲染，以避免引起不必要的种族问题；同时也要求该回教堂理事会成员协助劝请信徒们不要做出抵触法律的行为。

“双方在见面会上，彼此同意将此事交给警方处理，也满意警方的处理方式。伤者也确保不会让黑社会势力介入，同时否认在脸书渲染有关事件。”

奥汀苑回教堂理事会成员也已针对事件报警，警方劝请涉案者前往警局自首。