跑道坑洞完成修复工作 怡保机场恢复运作 国内新闻

(怡保5日讯)经过漏夜修补及检查之后，怡保机场跑道出现的坑洞已完成修复工作，机场于周五下午5时恢复运作，并将安排其他班机协助载送上午受影响的乘客飞往目的地，确保没有乘客滞留机场!

霹雳州行政议员拿督马汉顺周五下午在机场召开记者会时指出，共有12趟的航班受影响，受影响乘客人数为846人。随著怡保机场在周五下午5时重新开放，首先迎来新加坡往怡保的航班，次轮班机则于5时35分从怡保飞往新加坡。

怡保苏丹阿兹兰莎机场因跑道出现坑洞，而于周四傍晚6时开始暂时关闭24小时，导致周五共有12趟往返怡保、新加坡及柔佛的航班延迟。

据了解，机场是于周四傍晚发现跑道出现约12公分宽及1米深的坑洞，因而作出上述指示，机场方面在关闭跑道后，已马上进行修复工作，而该坑洞已完成修补工作。

马汉顺表示，周四傍晚未有夜机，所以没有带来任何影响，周五上午则有12趟的班机受影响，包括有6趟国内班机及6 趟是往返怡保新加坡的班机。

他说，受影响的航空公司计有马印航空公司(2趟的国际班机)，虎航(TigerAir) 及飞荧航空(Firefly)。

他指出，在机场今午正常启用时，原有下午班机的乘客都会依照时间搭机前往目的地，那些在上午被迫滞留在机场等待的乘客，机场则会安排乘搭其他班机，以确保不会有任何乘客滞留在机场。

他表示，目前未接获乘客要求赔偿退款。

周五上午，许多乘客在到达机场后被告之班机受影响，大都感到措手不及。据了解，也有乘客投诉包括机场未有后备的方法为乘客解决问题。

马汉顺强调机场依然安全

另一方面，也是掌管霹州公共交通事务委员会的马汉顺强调怡保机场依然安全!

他披露，在机场的地勤人员漏夜展开抢修工作下，有关跑道的坑洞在周五凌晨2时30分完成修复工作，不过，为了确保跑道安全，因此于下午才开放及运作。

他说，每一天机场会有3次的轮流跑道安全测试检查，地勤人员是于周四傍晚6时发现跑道有坑洞。在报告之后，怡保机场立刻关闭展开抢修。

他指出，跑道的坑洞是因为近期的雨量增加，导致泥土受到雨水侵蚀而流失形成一个坑洞，该坑洞宽12公分深1米，其位置处于飞机从跑道起飞不远处。

他也强调，上述个案不能与2014年怡保机场跑道出现坑洞相提并论；因为今次发生的事故，位置非同一处；今次距离相关坑洞约有700至800公尺。

怡保机场再现坑洞的新闻，也让搬迁怡保机场的问题再度被挑起，针对相关问题，马汉顺指这时并不适合回应此问题。