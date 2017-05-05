网传两年前旧照片 “姐弟共骑”没遭破坏 北马新闻

（槟城5日讯）网传本头公巷多个商店及“姐弟共骑”壁画等再次遭到他人破坏的照片，但向商家求证后，证实这是两年前遭到他人破坏的照片。

“当今槟城”脸书专页于周五，约下午2时上载数张本头公巷多个景点，包括姐弟共骑壁画、大铳巷一铁线雕塑、商店及停放在路边的汽车，遭喷上“#4.0”破坏的照片。

该专页贴出的照片较为模糊，但从其中一张照片可见，在姐弟共骑的壁画中，右侧的墙壁还在装修着，但现在本头公巷的墙壁已改为铁网。

本报记者今日走访古迹区本头公巷确认，据观察，“姐弟共骑”壁画、铁线雕塑及商店等都没有遭到破坏，反之还有许多游客不忘与“姐弟共骑”壁画来张合照。

照片中遭破坏的商店“菜店仔”（Chai Tiam Ma）职员受访时指出，该店近期并没有遭到他人喷漆破坏，而根据照片“#4.0”的漆，是在两年前发生的。

乔治市古蹟核心区内的本头公巷著名的姐弟共骑壁画，临近的大铳巷一铁线雕塑和数家商店及停放在路边的汽车，于2015年8月19日被数名身份不明的人士喷上“#4.0”字样黄漆破坏。