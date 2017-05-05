魏家祥：不单凭外媒报道判断 冀大马城不因『小故障』停滞

（吉隆坡5日讯）首相署部长拿督斯里魏家祥希望大马城计划不会因为一些“小故障”而停滞不前，并认为不能单凭外媒的报道就断定当中的事实。

日前， 大马城与马中联营财团的股权交易告吹，美国《华尔街日报》指主要原因是中国政府“喊停”，而在野党也乘机揶揄，其实马中关系并不如想象中的友好。

对此，魏家祥周五出席活动后向媒体指出，大家应该站在国家利益的角度去看整起事件，究竟有关报道是否属实。

他也反问，“中国方面表态了吗？大使馆发言了吗？有关单位说话了吗？这些都有待去查证的。我们要实事求是，我认为每个问题都有个解决方案。”

他说，单凭外电的报道会产生先入为主的观念和假设，如果假设和事实相违，将会“看走眼”。

无论如何，魏家祥拒绝针对大马城计划作出评论，认为应该让有关国家或商业团体先发言证实。

吁中小型企业 加入食品服务领域

魏家祥今日见证一家冰淇淋公司“Frulato”和我来也，以及Jaya Grocer签署合作备忘录，也呼吁更多中小型企业加入食品及服务领域。

魏家祥说，我国的食品及服务领域仍有让中小型企业参与的空间，尤其是我国拥有许多具创意能力的国人。

他说，单是在我国，加工食品领域在2015年就贡献180亿令吉，并出口至全球逾200个国家，即使入口也有178亿令吉。

“如果走出大马，从东盟或一些区域经济伙伴则有更多消费群。”

他说，我国的巧克力和甜食产品如冰淇淋，销售额从2013年的12亿令吉提高至去年的14亿令吉。

他也提醒，我国在清真领域也具有潜能，尤其是希望在2020年成为清真领域枢纽。

“预料在2020年，全球清真食品市场可每年贡献5亿6000万美元；而全球的穆斯林消费预料可从2012年的1.6兆美元，提高至2018年的2.4兆美元。”

出席开幕活动的包括中小型企业拓展中心（SAMA）首席执行员符策勤丶Frulato创办人陆泳升丶董事经理林佩呈丶经理黄官生，以及陆泳升父母陆世三与冯华妹。