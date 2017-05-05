【吉政府征用慕达农业发展区地段】大臣：采取换地方式 农业地段并无减少 北马新闻

（亚罗士打5日讯）吉打州务大臣拿督斯里阿末巴沙强调，州政府是以交换地段的方式征用慕达农业发展区的地段，农业地段并没有因此而减少。

他说，人民必须往前看，这种交换地段的方式以进行发展用途将为吉打州带来全新面貌。

他说，州政府征用慕达农业发展区内地段的同时，也会以慕达农业发展区以外的地段作为交换，因此农业地减少的问题并不存在。

阿末巴沙为一个马来西亚培训计划暨农基工业企业家嘉年华会主持开幕时，这么表示。

较早前，一名伊党青年团代表指阿末巴沙与其领导的州政府已发疯，因为要把吉打州从农业为主的州属，转型成为工业州。

阿末巴沙过后也有针对此说法发表文告作出反驳，并强调虽然国阵州政府有意通过工业加强州内的经济，不过吉打州依然是“米乡”的地位不会改变。

他说，州政府以交换地段方式征用慕达农业发展区的地段，能为城市与郊区注入不一样的面貌。

他说，州政府也了解到吉打州必须保留12万5000依格农业地段，以确保继续提供38%稻米予全国。

北马区一马培训计划 可供8000个就业机会

北马区一个马来西亚培训计划（SL1M）可提供8000个就业机会，多家企业公司参与其中。

为期两天的一马培训计划是於今、明两天在亚罗士打卡默兰迪苏丹阿都哈林室内体育馆进行，现场将提供“公开面试活动”予公众人士参与，吸引超过1万5000人参与。

北马区的一个马来西亚培训计划（SL1M）乃是首相拿督斯里纳吉在2011年推行，目的是为了帮助失业人士以及大专生提供培训，协助他们在相关政府机构以及私人企业找到就业机会。