52名“24”党徒被捕 51人被控 1获释 国内新闻

（吉隆坡5日讯）“巴生黑帮入侵校园”事件中，遭警方逮捕的52名“24”党徒，其中51人下周一将在非法集会罪名下被提控，另1人获得释放。

雪州副总警长拿督弗亚说，下周一被控的51人，其中42人是在籍中学生，2人是大专生，7人是青年，另1人因为证据不足获得释放。

“警方调查完毕后已将报告移交给副总察司，后者审核后决定援引刑事法典第143非法集会条文提控51人上庭。”

弗亚是今日出席双溪毛糯警区主任移交职权后，这么表示。新任的双溪毛糯警区主任由来自文冬的苏慕取代。

一批有“24党”黑帮背景的少年和学生于上个月20日下午1时许，在雪州巴生斯里安达拉达一间中学前纠众滋事，燃放鞭炮、拉横幅骚乱和进行切蛋糕仪式以提早预庆该党特别节目，遭人拍摄后放上网，引起警方关注。

警方在接获投报展开调查后，先后在巴生州内的5所学校和校外地区逮捕了52人助查。

另一方面，爆窃不遂抢警车逃跑案中，警方再逮捕2名男子，加上当天在现场逮捕的主嫌侄女，目前已逮捕3人助查。

鹅唛警区主任阿里说，警方目前仍在追缉该名首要嫌犯，嫌犯是一名防范罪案(修正与延伸)法令(POCA)的重犯。

他说，警方过去二天在鹅唛地区逮捕主嫌的2名朋友，加上主嫌的侄女，目前3人已被延扣4天助查。

这宗案件于本月2日清晨5时30分，在雪州峇都喼工业区一间货仓发生。

两名窃匪爆窃一间货仓时行迹败露，巡逻车抵达后1人落慌逃，另1人被捕后押进巡逻车时竟趁机驾走巡逻车逃跑，逃了约10公里后再把巡逻车弃在吉隆坡瓜雪大道，接著消失踪影。

警方过后在案发现场逮捕之前落荒而逃的20岁女嫌犯，他是抢警车逃跑嫌犯（39岁）的侄女。