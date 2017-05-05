【马华槟州联委会与槟华堂交流会】槟马华一带一路中心 陈德钦：603推展

（槟州5日讯）马华槟州联委会主席拿督陈德钦宣布，槟州马华总部将设立一带一路中心，并于6月3日举行推展礼，主要目的是提供关于一带一路的知识与对结，为槟城投资方面作出全面性的提升和传达资讯。

同时，他说，也将成立槟州马华对华特别委员会，由拿督郭家骅担任主席、副主席为拿督吕启泰及秘书为拿督陈利发，將全面性发动有关一带一路的工作，有信心及期待槟州商家或华社将给予支持。

他说，早前中央马华公会已和中国共产党签署谅解备忘录，备忘录内涵盖各种合作关系。同时，共产党也委任中国联络部和马华做进一步的接轨。

“去年，吉隆坡马华总部已成立一带一路中心，与46个华团作出马来西亚一带一路的宣言，以便强化及推动我国发展，也引导商家们。”

“基于中央马华公会与中国拥有良好互动关系，而槟州是华裔居多的州属，因此设立一带一路中心肯定可以协助或领导中国商家来槟城设厂投资，促进槟州的经济发展。”

他希望，在成立中心后可办更多的对结会，让马中商家能够通过这管道吸取更好的咨询，届时通过一带一路中心也将委任一个顾问团，邀请本地商界领导人或中国商界领导人担任顾问。

一党全面压倒性不健康

陈德钦周五出席马华槟州联委会与槟州华人大会堂的交流会时指出，我国是个民主制度的国家，一党取得全面压倒性对于民主制度来说，是个不健康的现象。

他认为，当权者自我膨胀时，会令人失去方向，经常不听取民意、傲慢或目中无人，而最有效的办法是在州议会内有反对党的声音以取得平衡，但在这10年内马华并没有任何一位代表在州议会内提出意见，因此恳求槟州人民给予马华鼓励和支持。

他坦言，一个民主制度基础之下的国家，马华在政府内的力量太弱，只有7名国会议员，这对马华来说是个相当的冲击，希望通过交流会表达出来，以便马华可以在执政主流中加强力量，强化马华的代表声音。

他称赞，华堂对政府施政的课题，提出独特的见解，并扮演重要角色，希望这类的角色也可发挥在三权内，即中央、州及地方政府，在这三权的监督下，华堂和各项的声音将会获得积极的作用。

他表示，不会要求华堂支持马华或其他政党，基于尊敬华堂超越政党的立场，希望通过交流会和华堂建立良好关系，若华堂需要任何的帮忙，马华将义不容辞。

许廷炎：华堂保持严正立场

另一方面，槟华堂主席拿督许廷炎强调，华堂一向保持严正的立场，容纳不同背景的人才和各政党的党员，但从不刻意回避政治问题。

他说，政经文教是华堂主要活动中心，除了文化活动外，也十分关心社会问题，例如华堂最近发现快速致富的问题，已形成社会的困扰，希望在这问题上政府应考虑或甚至制法处理。同时，也呼吁所有人尤其是华裔同胞及妇女，在进行任何投资时，应慎重考虑，避免血本无归。

会上，在众人的陪同下，许廷炎代表槟华堂赠送纪念品予陈德钦。现场出席者尚有槟华堂副主席许综文、准拿督郑荣兴、副总务郑汉荣、陈诠峰、福利组秘书陈树安、槟州马华联委会领袖拿督郭家骅、拿督吕启泰、拿督骆福汉、陈协成、拿督陈利发及蔡天送等。