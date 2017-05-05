全马首建热带种籽加工厂 大臣：带动玻农业生产 北马新闻

（加央5日讯）随着正在兴建全马首家热带种籽加工厂，玻璃市将成为主要的玉米、水果及蔬菜种籽生产州，并制造超过80个工作机会给玻州居民，尤其是年轻一代。

这家投资额2500万令吉的工厂，将设立在玻州新路科技园，占地6英亩，由广润种源国际有限公司（Green World Genetics）经营。

玻州务大臣拿督斯里阿兹兰说，我国大量进口种籽、动物饲料玉米及蔬菜籽，造成外汇大量流失。

因此他相信，玻州热带种籽加工厂落成后，预计每季能够生产价值5000令吉的高质量种籽，除了供应本地市场及外销，也助于提高本地农民的收入，带动玻州农业生产和朝向更好的发展。

阿兹兰于周四早在玻州新路科技园，为热带种籽加工厂主持动土礼时，这么说。

蔡金益博士：无需依赖进口

广润种源国际有限公司执行董事蔡金益博士说，厂房除了烘干加工生产种籽，该公司也会与农民合作种植。

他说，目前我国100%进口种籽，因此鼓励年轻人加入种籽加工业领域，确保供应充足，无需单单依赖外国进口。