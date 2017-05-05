邱武林：区分入住酒店者 本地人应免付旅游税 北马新闻

报道:陈添兴

（槟城5日讯）马来西亚酒店公会槟州分会主席邱武林建议旅游部，在向入住酒店的游客征收旅游税（Tourism Tax)时，应该区分本地及外国游客，以让本地游客可免付该税。

他坦言，旅游部将于7月1日起向所有入住酒店的人士及游客征收5至30令吉的旅游税，不过该公会认为这项政策将会带来甚大影响。

因此，他说，该公会于去年8及9月期间，当旅游部召集酒店业者并提出相关建议时，该公会及许多酒店业者就已经不赞同征收相关税务。

因此，他认为，旅游部应该将本地及外国游客做区分，仅向外国游客征收旅游税，而本地游客就可免除缴付。

“试想想，作为本地人的我们，如果今天入住本地的一家酒店，除了需要多缴付消费税外，也还需要缴付旅游税，无疑这造成了本地游客的负担。”

邱武林是于周五接受《光华日报》记者电访时，这么指出。

此外，他指出，5至30令吉的旅游税是根据酒店星级而定，这意味着入住越高星级的酒店房客就需缴付越高费用。

根据中央政府旅游部于较早前的建议指出，旅游税的征收方式为，5星级30令吉、4星级20令吉，3星级10令吉，3星以下5令吉。

6月起征房客税 3星级及以下2元

另外，槟州政府于2014年6月1日起也开始征收酒店房客税，其征收方式则为4至5星级3令吉，及3星级及以下为2令吉。

针对未来入住槟州酒店的游客需缴付双份税务一事，邱武林认为，槟州政府所征收房客税只是2至3令吉，收费并不高，但是中央政府的旅游税却是从5令吉起跳，这会让人吃不消。