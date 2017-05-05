【峇眼拉浪元帅坛】林冠英：游客多酒店爆满 槟旅游业业绩增长 北马新闻

(北海5日讯) 槟州首席部长林冠英透露，槟州经济依赖制造业和旅游业维持，旅游业已看到一些成长业绩，来槟的游客越来越多，直到5月尾几乎订不到酒店。

他说，中国三艘军舰此次来槟，不只是一项重要的访问，同时也带动北马旅游业。

他说这也是槟城开埠以来的首次造访让槟州民众有机会见识中国战舰，他呼吁有兴趣参观的民众可去报名。

此外，他也表示，国家经济不好，主要原因有二即消费税6%的影响以及马币贬值，使到外资对我国没有信心。

首长表示，我国是石油出口国家，如果国际石油价格起，马币反而没有升，那是因为一马丑闻导致。

他是于周四出席北海峇眼拉浪元帅坛理事会欢庆中坛元帅圣诞千秋的联欢宴上致词时如是指出。

他也说，一个国家贪污，如果涉及者不被对付的话，我们的经济很难有转机，要转机恐怕要苦等一阵子。

不过，他说，幸亏在槟州是靠制造业和旅游业维持，旅游业有看到一些成长，来槟的游客越来越多，直到5月尾几乎已经订不到酒店。

他称，来自印度的一个直销公司团，共有2万人从印度、中东和香港来出席会展中心的5天会议，而且不止是印度，甚至来自中国的旅客也来，从槟城、威省、吉打到霹雳北部一带，所有酒店都爆满，这是一项振奋人心的消息。

洪铷鸿：先辈理事付出多

大会主席准拿督洪铷鸿也在会上表示，该庙有今日的规模，有赖于先辈及历届理事会的付出。

仪式间，大会也义卖大彩筹募活动基金及赠送纪念牌匾给去年标得宝物的5位善信。

出席者包括工委会主席王九仔、顾问陈水兴、名誉顾问准拿督陈炳安、准拿督吕亚历、林海顺、彭文宗、沈耀权、副主席刘演山、财政王天伻、市议员陈治中、罗伟鹏等。