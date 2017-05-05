吉玻华校教师合作社 王金城：派息1.97% 北马新闻

（双溪大年5日讯）吉玻华校教师节约贷款有限合作社社长王金城指出，该社虽然在2017年面对种种不利投资因素，只获得87万3435令吉88仙的盈利，比2015年减少了20万3616令吉14仙，今年的社员普通派息只有1.97%，总计33万4626令吉88仙。

他是于周五上午在青松岭水上乐园出席该社吉中区社员常年大会上时，这么表示，他也宣布该社本年度派发1.97%红股给符合条件的社员，总计43万634令吉14仙。

王社长表示，该社在截至2016年12月31日止共有1071名社员，希望有更多的华校教职员加入成为社员，当天也颁发现金500令吉给入社超过25年及40年以上的社员，当中入社25年共有37名，入社40年共有5名。

他说，该社2016年的总资产增至2068万5244令吉25仙，2015年是2049万6024令吉70仙 ，增加了18万9219令吉55仙。

他表示，社员的储蓄金方面也从2015年的1690万9829令吉，增至2016年的1708万3959令吉，增加了17万4129令吉，至于银行的定期存款，从2015年的1393万4393令吉，增加至2016年的1395万9307令吉，增加了2万4913令吉。

至于2016年投资股市盈利挫跌，只有12万9411令吉36仙，比起2015年的股市盈利36万3721令吉19仙，减少了23万4310令吉83仙。