甲希联向反贪会呈备忘录 要求控甲市长前助理 国内新闻

（布城5日讯）马六甲希望联盟要求政府将涉嫌贪污滥权的马六甲市长前特别秘书提控上庭以免影响反贪会的威望，他们扬言下周一在马六甲法庭恭候这项提控。

马六甲公正党主席兼武吉佳迪尔国会议员三苏依斯干达、民主行动党马六甲州主席郑国球、马六甲国家诚信党主席阿迪里、民主行动党哥打拉沙马那区州议员赖君万、马六甲怡力州议员邱培栋及土团党代表等周五到布城反贪会提呈备忘录。

根据备忘录，当时仍是马六甲市长助理的涉案者去年11月28日被反贪委会逮捕，并在2009年反贪委会法令下被调查。

他过后由两人及10万令吉保外候审。此人获释后，随即再被反贪委会逮捕并扣留24小时。反贪会去年12月2日援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令，将他提控上庭，法官批准被告以10万令吉和两人保释外出。

反贪委会较后搜获了他总值1亿5000万令吉的资产，包括4100万令吉现金、1260万令吉银行存款、56张马六甲基金局在沙巴的地契、6份州经济策划单位关于填海项目的档案和9辆汽车。

该9辆汽车包括两辆丰田Vellfire休旅车、两辆各值20万令吉的丰田FJ Cruiser四驱车、丰田佳美、宝马房车、普腾华嘉、普腾Exora休旅车和迈威轿车各一辆。他较后在今年2月份遭终止在市议会的任职，并被安置在马六甲巫统冬亚巴株的服务中心工作。

三苏依斯甘达说，根据媒体在上月23日的报道指反贪会将会在近期内将这名官员提控上庭，因此他希望反贪会言出必行，否则令人质疑反贪会的威信，并影响外资对马六甲的信心及州首长的诚信。

“所有的打击贪污行动将沦为一项口号。”

民主行动党马六甲州主席郑国球则希望反贪会详细调查并公布案件细节。

邱培栋：愿助当局揪出嫌犯

邱培栋表示，根据了解，反贪会原本要提控嫌犯，并传召嫌犯到法庭，唯后者没有在法庭现身以致发出逮捕令，但至今不见有任何进一步行动而质疑是否有幕后黑手操纵。

他表示，希望联盟也愿意协助当局揪出嫌犯。

马六甲国家诚信党主席阿迪里希望反贪会解释迄今未将嫌犯提控上庭的原因。

另外，询及希望联盟是否内部分裂，三苏依斯甘达表示这是不负责任媒体及一小撮人玩弄的技俩。他说，每逢全国大选即将举行之际总会出现这些课题，但希望联盟只专注在在迎战大选。