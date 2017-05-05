陈诠峰提醒公众 遭网络霸凌速举报 北马新闻

(北海5日讯)面对网络霸凌拉曼生郑渂骏跃楼轻生事件，是当今社会的一个警报，马华槟州组织秘书陈诠峰提醒公众，一旦遭到网络霸凌，可向马来西亚通讯与多媒体内容论坛（CMCF）投报，也可向警方与大马通讯及多媒体委员会举报，或求助马华公共投诉局。

他指出，如果有人发现自己或家长发现子女，被人通过脸书和其他社交媒体，使用错误及误导性、猥亵、侵犯隐私、诽谤的内容伤害，可立刻向上述单位投诉，以免事情继续恶化导致罪案的发生，不谙马来文者，也可向马华公共投诉局举报。

他说，早前希联通过网络暴力、造谣、毁谤、霸凌、抹黑等等手段，扭曲事实攻击国阵，展开流氓政治文化之后，槟州马华就发现了网络霸凌的危机，因而在去年秒推行“反网络霸凌”蓝黄丝带运动，并鼓励受害者通过具体行动对付网络霸凌者。

陈诠峰希望大家明白自己在网络上的责任，同时实践良好行为，同时也提醒要在网上留言或发表意见的人，勿以为在那个荧幕上所打的字，只是个人在看而已，也许个人认为只是开玩笑，但却伤害了其他人。

他强调，一旦个人的所做所为抵触了法律，就要承担后果。