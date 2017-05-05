成立一条心私会党 18中学生遭扣查4天 北马新闻

(双溪大年5日讯)18名中学生涉嫌非法成立一条心私会党（geng 35)活动，周五上午遭警押往法庭延扣4天助查，直到本月8日。

被延扣的18名学生年龄介于15至17岁，加上周四被延扣3名年龄介于19岁与20岁，至今被捕的嫌犯总共是21人。

这批学生是于周五上午被押往法庭，获得推事阿丽芭胡斯娜批准4天延扣助查。

瓜拉姆拉县警区主任莫哈末祖基尔助理总监表示，警方是援引1966年社团法令第52项条文介入调查该案，昨天警方原是扣捕17名青少年，其中14名是本区其中一间中学的学生，另3名则是前该校学生协助调查。

当时这群青年是穿着校服庆祝成立一条心（satu hati)，也被称为geng 35党的活动，并贴上脸书，因此引起了吉打州警方总部及瓜拉姆拉县警方的关注，怀疑他们涉及不良勾当，即刻采取行动将他们一网打尽助查。

当嫌犯步出扣留室，眼见记者在拍摄他们时，有者破口大骂粗话，而为他们担心一天的亲友特别是母亲则伤心大哭，见了此情此景令人感触良多。