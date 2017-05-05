借搭顺风车伺机盗货 警捕8人助查 国内新闻

（吉隆坡5日讯）男子借搭顺风车为由，截停负责运送货物的前同事，同党伺机潜入罗里货柜，将一箱共值10万令吉的货物盗走，警方深入调查后，拘捕8人归案助查。

这起事件于4月14日，在雪兰莪州双威镇发生。

梳邦再也警区主任阿兹林助理总监指出，负责运载电子产品的罗里司机在送货途中，被一名华裔男子截停，并要求搭顺风车。

他说，另一名印裔男子则伺机潜入罗里后方，将一箱价值10万令吉的货物盗走。

有关罗里司机将男子载送到目的地后，将货物运回店铺，惟到达店铺后，才发现货物已被偷走，于是报警求助。

“警方接获投报后，将该罗里司机带回警局协助调查，在查明他并没涉及此案后释放他。”

阿兹林说，这名华裔男子是罗里司机的前同事，因此不疑有诈，让后者搭顺风车。

他说，警方4月29日拘捕这名华裔男子助查，他在落网后，承认将盗取的货物以便宜的价格出售，并供出与其合谋的印裔男子。

警方根据嫌犯所提供的情报，分别在雪州及隆市多个地区，拘捕6名年龄介于20至43岁疑犯，分别是两名印裔男子、两名华裔男子，以及两名孟加拉籍男子。

他说，其中5名疑犯涉嫌以低价购买赃物而被捕扣查，警方也在此案中起获部分失窃的货物，包括手机及相机。

警方目前援引刑事法典第377条文（偷窃）调查此案。