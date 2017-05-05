【12男子涉KTV群殴】被告律师要求重检控状 案展至602过堂 北马新闻

（槟城5日讯）12名男子包括一名拥有拿督斯里头衔的35岁华裔男子，涉嫌于今年3月在槟城的城中城（Midlands）一家KTV涉及群殴一案，基于他们代表律师雷尔表示刚致函槟州副检察司办事处要求重新检讨控状，为等待控方回复，此案展6月2日过堂。

12名被告于今年3月21日被控上法庭时，否认有罪，目前每人获准以3000令吉保外候审。不过当时数名被告及其友人更在入庭及休庭期间，几度粗暴地阻止媒体记者采访，场面极为混乱。

直至今日案件首次过堂时，他们态度已放软收敛许多，当面对媒体镜头时，有些加快脚步离开法庭，有些则试图用手掩盖真面目，也有些是不惧镜头坦然面对。

12名被告介于18岁至46岁之间，他们分别是（人名全译音）拿督斯里骆炳国（35岁）、陈万全（46岁）、伍浩宁（29岁）、莫哈末纳因 （18岁）、沙廸斯瓦兰 （24岁）、加迪卡(26岁）、哥迪斯韦兰（19岁）、陈忠文（24岁）、张志成（36岁）、萧柏成（24岁）、张金德（20岁）及陈凯忠(21岁）。据控状显示，他们与数名在逃者，是于3月18日凌晨3时58分，在玻璃池滑美兰阁广场一家娱乐中心厢房内，共同意图制造骚乱，触犯刑事法典第147条文。

在此条文下一旦罪成者，将面对最高2年监禁或罚款或两者兼施。

雷尔向法庭指出，基于本周三他才致函予槟州副检察司办事处要求检讨整个控状，而主控官努鲁花蒂副检察司则回应表示刚收到有关信函，基于控方需一些时间处理与做出回复，为此要求展延案件，而获承审推事莫哈末阿敏批准。