探索北海8大地标之一 暹樾回收土地开拓发展 大城小镇

报道/摄影:王淑珍

（北海5日讯）百年古庙，人文气息、智慧涵养均是吸引旅人聚集的资粮，樾菩提伽润探泰佛寺是由龙甫运老和尚开拓发展，从当年一间寂寂无名小佛寺，发展成声名远播的暹樾。

龙甫运老和尚于1972年从第一任住持AHCHAN CHENG LING手中接手出任第2任住持后，开始积极推动济世救苦的志业，担任樾主34年以来，将这间泰佛寺发展至今天的规模。

他在2006年圆寂之后，住持的位职一直悬空，而龙甫运在圆寂时亦有遗言，希望泰国僧伽总会代为安排新住持前来。

双溪浮油樾菩提伽润探佛寺（暹樾）在“探索北海”（BUTTERWORTH DISCOVERY)计划中被市政局列入成为其中一景点。不过这间名声远扬的泰国寺庙，也曾经历一场官司纠纷。

土地官司诉讼已解决 法律手续料年杪完成

该庙理事会主席林伍博士透露，土地官司诉讼已然解决，目前在处理着土地回收及割名的法律手续，预计可以在今年杪完成。

“理事会亦招揽专业人士加入，希望能够带给佛友及信众新的气息，同时也积极的向泰国僧伽总会申请调派僧人出任住持，我们都期盼新住持到来，能够整合出家人及在家人的力量，为暹樾带来更好的发展。”

林伍表示，暹樾被“探索北海”列为8大地标之一，无疑将有助于寺庙发展，但谈到成为旅游的景点，目前是看到种子植种的阶段，要萌芽发展推动旅游，背后还需要付出诸多的努力。

他称，若能踏上旅游景点的发展脚步是最好不过，但是这还是言之过早，理事会未有全盘的计划付诸行动。

“目前最重要的还是重振旗鼓，将内部的事务做好，以吸引及鼓励邻近居民、佛友们前来护持。”

他指出，理事会欲在寺庙内建塑造睡佛的塑像，却基于道路、土地及交通不允许而作摆，或许理事会将考虑另在大门处菩提树下建设大型的牛奶佛塑像，迎接学生们前来佛寺，肩负起培育国家专才栋梁的责任。另外，亦可在白象塑像之后增建笑佛，迎接众生接触佛法。

拟建诵经禅修场所

“我们还计划在收回土地之后，兴建一座双层楼面积80乘200英尺的建筑，准备做为诵经及禅修的场所。”

为信众编写3小册子 引导向正信佛教学习

林伍博士透露，暹樾的地皮在1854年即已存在，至今约163年历史，暹樾在这土地上的发展，确实有一定的考究。

他称，他在2015年接手出任理事会主席之后，行政管理回稳，寺庙的机制也渐上轨道，回到正信宗教道路发展，理事会属下设有10个组别，运作依标准程序进行 。

“我们另行编写3本小册子，一是有关供僧布施、二是有关卫塞节活动，三则是禅学，希望引导信众走向正信佛教学习。”

探索北海8文化地标 5庙1咖啡厂2巴刹

威省市政局与Think City有限公司在今年3月联办“探索北海”活动，列下北海拉惹乌达具历史性的宗教场所、商业机构、地理文化的站点，全长4.5公里。该探索之旅吸引逾130位各族民众参与，探访北海8个具有魅力及文化色彩的地标。

全程经过8个具有历史文化的地标包括有4间华人庙宇、1间泰国寺庙、1家咖啡厂以及2个巴刹，唯一的1间泰国寺庙就是樾菩提伽润探泰佛寺。