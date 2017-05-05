4蓝眼议员否认跳槽 雪政权稳定不变天闪选 国内新闻

（吉隆坡5日讯）雪兰莪州政权稳定，不变天、不闪选！

伊斯兰党代表大会上周议决与公正党断交后，坊间对雪兰莪州政权危机的传闻甚嚣尘上。然而，据《光华日报》探悉，目前的雪州政权稳定，因此所谓“变天”或闪电州选的可能性并不高。

根据本报向雪州行政议员及州议员电访后发现，即使伊党长老理事会本周做出决定，即与公正党断交，也不会影响目前的雪州政权。

雪州行动党适耕庄州议员黄瑞林就披露，尽管日前有传闻指雪州公正党4名州议员欲另起炉灶，与雪州伊党和雪州巫统组成联合政府，然而这样的说法已经遭被点名的4名雪州公正党州议员推翻。

“之前有传言雪州会‘变天’主要原因是有4名雪州公正党议员可能跳槽到雪州伊党或雪州巫统，但昨日这4名州议员已经否认这样的传闻，所以并不存在‘变天’的说法。”

“依照目前的情况来看，雪州政权是非常稳定的，因此也没有要提前州选或是闪电选举的可能性。”

雪州行政议员黄洁冰昨日也否认雪州将会提前选举，并表示雪州是全国13个州属中，政权最稳定的州属。

而公正党峇都知甲州议员罗兹雅也否认密谋推翻雪州大臣拿督斯里阿兹敏阿里。

罗兹雅在推特上辟谣。她强调，并未如传言所说般连同另5名州议员觐见雪州苏丹，以寻求推翻阿兹敏。

“搞错了。我依然与公正党和希联同在。”

雪州共有56个议席，即公正党占13席、行动党占14席、诚信党占2席、伊党占13席，以及巫统占12席。另外有2名无党籍议员，即前雪州大臣兼巴生港口区州议员丹斯里卡立和前行动党籍直落拿督区州议员罗志兴。

倘若伊党、巫统及无党籍议员联手，他们将掌控27席，仍需要多2名州议员跳槽，才能推翻雪州政府。

近来，社交媒体流传一则讯息，指4名公正党议员有意退党，惟公正党州议员已经驳斥此事，并强调雪州不会提前州选。

与蓝眼断交伊党或成大输家 陈亚才：料无法保雪13议席

与公正党断交非理智决定，时评人认为伊党在雪州或成最大输家。

伊党长老理事会将在本周开会决定该党和公正党断交的命运，然而时评人认为倘若伊党最终与公正党断交，那在即将来临的全国大选上，伊党或成最大输家，甚至无法保住上届大选在雪州所取得的13个州议席。

时评人陈亚才在接受《光华日报》电访时就点出，在第13届大选中，伊党是借着行动党和公正党的号召力，让华裔选票投给伊党，倘若伊党最终与这两个政党分道扬镳，最终伊党或成政治“孤独者”，只能在马来选区赢得选票。

“在上一届大选中，伊党在雪州之所以会取得这么多的议席，主要靠的是在民联的合作模式下，民联三党相互互补所取得的傲人成绩。”

“然而，如果这样的合作模式告吹，那伊党原先在雪州所取得的议席将充满变数，甚至还有可能无法保住一半以上（7个）的州议席。”

他分析，依照目前情况，非穆斯林选民对伊党的支持度已有所保留，因此伊党很难在城市选区与混合选区突破重围。

“因此，伊党在党大会宣布欲执政全国5个州属，这可以说是天方夜谭，因伊党最多只能和其他政党组成联合政府。”

询及雪州是否会因伊党与公正党断交再次陷入政权危机，陈亚才则认为，雪州政府“变天”的可能性非常低，因距离下届全国大选的时间已愈来愈逼近，各政党都在为来临的大选做准备，所以没有一个政党欲酝酿推翻目前的州政府。

“再说，如果雪州政府‘变天’，那势必将成为我国有史以来最短命的州政府。”

“至于闪电选举的话，对于雪州大臣阿兹敏来说，闪电选举对希联并没有带来任何益处，因此他不会草率宣布解散州议会。我还是认为雪州会跟随全国大选的脚步，同步举行选举。”