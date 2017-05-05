鬼怪黄雨袭港 孔刘孔晓振大嗑牛肉面 娱乐新闻

孔刘表示爆红后常被认出，让他觉得有些不方便。

孔孝真秘密来港，估计是担任孔刘见面会嘉宾。

（香港5日讯）据综合报道，现年37岁男神孔刘，前日凭人气剧《鬼怪》于韩国“第53届百想艺术大赏”封视帝，明晚将在香港举办见面会。昨早他由韩国出发来港，却撞正香港天文台一度发出黄色暴雨警告。孔刘到港后，晚上更相约秘密来港的孔晓振去中环包场吃面！

任神秘嘉宾

一身便服的孔刘，昨午近3时从机场VIP通道出闸，身边有近20名保安及工作人员维持秩序，粉丝见到他即用韩文大叫“大叔”，原本急步直行上车的孔刘，马上来个华丽转身，走近铁栏内的粉丝堆亲手接过花束，再向粉丝挥手，他听到媒体叫他时，还挥手和点头示意，随后乘坐黑色私家车离开。

昨晚约7时45分，孔刘从下榻酒店出发到中环吃晚餐，共7辆车同行，该店以广东菜为主，并以牛肉面最出名。而与孔刘合作拍《饼干老师星星糖》的孔晓振也秘密来港，在中环会合孔刘，估计孔晓振将担任孔刘见面会的神秘嘉宾。

被问最难问题 沉默17秒

而专访时问了孔刘：“对你来说，演员生涯中改变你最多的一部作品是？”他停顿了17秒思考，突然直呼：“这问题真的好难！对我来说每个角色都有不同的故事，我选择它们的理由也不同，每经历一部作品，我也都会有不同的改变，但真的很难选择其中哪一部是改变我最多的。”

不过，孔刘也接着补充，因为《尸杀列车》、《鬼怪》让更多亚洲的观众认识他，就连在海外工作时，他以为不会有人认出他的地方，都会被粉丝认出要求签名、合照，坦言“生活上变得有点不方便”，从另一个角度来说似乎也是改变他比较多的地方。

宋慧乔透露想合作

另外，“乔妹”宋慧乔日前也飞往香港，昨晚身穿黄色短裙出席服装品牌的活动，吸引不少师奶粉丝追星，不过她现身15分钟便离去。被问到此行是否会和孔刘见面？她回应：“这次行程时间有点短，可能没时间。”但透露有机会也想和孔刘合作。