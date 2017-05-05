警突击贼巢逮4男女 首脑爬窗逃走摔死 国内新闻

（吉隆坡5日讯）警方突击匪徒贼巢的公寓单位，其中4名男女落网，另有25岁匪党首脑在逃走途中，不慎从高处摔死！

其中一名匪徒落网前，还一度闯入其他居民单位要挟。

这宗案件是星期五凌晨2时30分，在实达阿南一间10楼公寓内发生。

莎亚南警区主任莎菲因助理总监说，警方上月28日接到投报，指实达阿南发生一宗破门行劫案，屋主一家遭五花大绑以及遭劫走两万令吉财物后，警方随即成立专案小组，调查案件。

他说，警方根据事主提供的车牌后掌握情报，随即派员到当地一间公寓的第11楼单位，展开突击，屋内的一名华裔男子与一名越南籍女郎，当场落网。

他指出，突然在场的警察听到阳臺外传出声响，知道有落网疑犯的同党沿着阳臺离开，于是逐间单位搜查逃逸疑犯的下落。

他说，警员后来在8楼单位，拘捕一名华裔疑犯，而另一名华裔疑犯在爬窗离开过程中，不慎摔死。警方调查发现，死者是有关匪党的首脑。

另有一名华裔男子，逃到公寓底楼时，被保安员拘捕。

落网的男女廿多岁，其中3名疑犯包括死者，拥有多项毒品与刑事案等记录。

警员在匪徒的屋子内，搜到提炼冰毒的器具、手枪、玩具枪、手机及相机等贼赃，相信是除了涉及破门行劫，也提炼毒品牟利。

他表示，警方目前援引军火法令第8条文、刑事法典第395条文及397条文，调查案件。

匪徒监视目标单位

匪徒购置各种监视器，监视屋外的情况，以及用微型监视器监视目标单位，趁屋主外出时，伺机作案。

沙菲因说，警员发现匪徒屋外有一臺监视器，以查看屋外的情况，同时也在屋内，搜到10臺监视器，相信是在作案前寻找目标，过后，在目标的住家外安装监视器，以掌握目标的作息时间，才伺机作案。

他说，这个匪党在实达阿南地区活跃至少两个月，落网的越南女郎相信是其中一名匪徒的女友。

他补充，警方不排除，这个匪党也涉及与其他贩毒集团有挂勾。

“警员在11楼单位的阳台处，找到一个装有手枪与玩具枪的背包，相信是匪徒逃走时留下的。”

其中1疑犯曾闯入他人屋子

“他（疑犯）对我说对不起。”

遭匪徒闯入屋子的29岁女事主西蒂说，她与凌晨3时20分准备入睡时，突然听到走廊传来声音，她马上上锁房门。

随后，她听到客厅又传来声音，她于是开门查看，岂料发现一名华裔男子击碎她的阳台玻璃窗，復打开铁花进入屋内。

“他一直说抱歉，又指有警察找他，叫我不要吵。”

西蒂是一名讲师，她追述，当下她不敢轻举妄动，只好与这名男子待在客厅长达一小时。她补充，这名男子没有手持任何武器，同时要她保持安静。

她形容，这名男子当时已处于神智不清醒的情况，犹如吸冰毒般。

她说，警察在四周搜查后，发现只有她的住家无人应门，于是警告再不开门，就会破门而入。

“这时嫌犯急得在屋内寻找其他出路，就在警方破门之际，疑犯躲进其中一间房间，我也趁这个时候，打开门让警方，进来逮捕疑犯。”