Gary闪婚换号码失联 再无预警删光IG贴文 娱乐新闻

Gary退出《Running Man》后，突然在IG宣布闪婚圈外女友，之后又和饶舌队友拆伙、爆出公司歇业，之后还取消在马来西亚的演唱会，甚至被《RM》的成员爆料换了手机号码导致失联，不料，他日前更是乍然删光自己IG所有贴文！

（首尔5日讯）台湾自由时报报道。Gary去年10月从SBS综艺《Running Man》下车，表示要专心做音乐，之后便没有什么正式活动。然而，Gary还是多次成为了备受讨论的话题人物：先是突然在IG宣布闪婚圈外女友，之后又和饶舌队友拆伙、公司歇业的传闻，再加上马来西亚的演唱会突然取消，甚至被《RM》的成员在节目中对Gary隔空喊话，表示他换了电话号码却没有告诉大家，让大家都连络不上。正当大家都等Gary做出回应、消弭误解，不料Gary日前更是无预警删光自己IG的所有贴文，让人不禁猜测他是不是怎么了？

引粉丝担心

Gary被网友发现删光了自己全部的IG贴文，并且没有更新任何动态，而由于这个时机相当敏感，因此不少粉丝都很担心自己的偶像是不是陷入了低潮期。不过，由于Gary已经不是第一次删除自己的IG贴文，之前退出《RM》时也有删文，所以也有人认为他可能只是觉得舆论压力大想整理一下版面，或是单纯心情不好需要调适而已。