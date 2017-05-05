肉骨茶火锅有心机 隐市私房菜 吃货｜厨趣

报道：张妙缘

摄影：骆炜芬

洪妈妈肉骨茶火锅

地址：Lorong Beringin 1, Taman Tun Dr. Awang, 13000 Mukim 9, Butterworth, Penang.

电话：012-4120039 / 012-5621567

脸书：洪妈妈肉骨茶火锅

营业时间：5pm-10:30pm（逢周一休）

乡间小路充满着土壤的气息，空气中偶尔参杂着来自酱油厂的酱油香气。不知名的植物恣意盛开，像似仍然沉浸在雨后的愉悦。小石屋的庭院挂上了色彩缤纷的装饰，手工钉制的桌椅、人工小沙滩、色彩缤纷的木屐摆设、斑斓的小盆栽，宛如大型调色盘。

午后时分，厨房开启炉灶，炊烟袅袅，道道诱人私房菜正在“酝酿”当中！

由于“洪妈妈私房菜”坐落于北海较深入的地区，外地人光靠卫星导航系统也未必顺利到达，因此被誉为“隐藏版的北海美食”。尽管如此，只要食物好吃，槟城老饕仿佛总有办法找到隐藏在深处的美食地点。经由北海朋友指路，沿着著名泰国餐馆坤泰前方的马路直走，穿越住宅区，沿路跟随挂在灯柱上的布条指示前进，经过了军事飞机场，拐了两个弯，终于找到了深藏在内的“洪妈妈私房菜”！

私房菜周六日特备

“洪妈妈私房菜”以肉骨茶火锅闻名，后来还推出了近期超夯的手抓海鲜大集会，让人垂涎！穿着红色制服的林宗翰代表母亲上前接待，主动为我们介绍母亲的当天特备菜单。肉骨茶火锅及海鲜大聚会是每日必有的餐点，私房菜则是周六及日的特备菜单。林宗翰说：“妈妈很喜欢烹饪，以前常常煮东西请朋友来吃。朋友建议不如就开个私房菜，让更多人可以尝到妈妈的巧手艺。”

洪妈妈亲自端出一道又一道的菜肴，除了肉骨茶火锅，海鲜大聚会、凤凰会三王、菜脯鱼、猪脚醋等等填满了餐桌。肉骨茶火锅汤底味道清甜，药材味馥郁，配料和一般的肉骨茶不相上下，即以肉类为主。“肉骨茶的汤是以十多种药材熬煮4至5小时而成。”宗翰拿出菜单，说：“肉骨茶火锅有两种配套，一种是只有汤底，配料另点。另一种则是汤底配有肉骨茶的基本配料，包括猪脚肉、三层肉、肉丸、猪尾、排骨、油麦、豆枝、金针菇、黑木耳。有些顾客还会点海鲜当作配料，随个人喜好。”

烹饪赛频获奖

虽然私房菜仅在周六及日才提供，然而猪脚醋和凤凰会三王是每日必有的菜肴。多年前曾经参与《光华日报》烹饪比赛并屡屡获奖的洪妈妈，大方的向我们透露烹饪小撇步，目前的她已经鲜少参与烹饪比赛，不过却转而担任比赛的评审。由凤爪、猪脚及猪皮组合而成的凤凰会三王，经由自家酱油厂酿制的上等酱油细火焖煮约两小时，直至肉质柔嫩细致。洪妈妈说：“做菜不能快，要细心做才能煮出好味道！”

烹饪除了讲求细心和耐心，用料也决定了食物的美味。洪妈妈的招牌猪脚醋采用“一只猪脚，一瓶醋”的比例文火焖煮约5小时，肉质柔嫩不在话下，纤维之间更夹带浓郁的醋香，让人回味！

免费自助式红豆冰

除了品尝美食，洪妈妈家的庭院就像是儿童的小型游乐园，色彩缤纷的装饰非常吸睛，特别那免费的自助式红豆冰，让顾客体验挫冰的乐趣，犹如大人与小孩的体验馆！

（左）肉骨茶火锅 – 以肉骨茶作为火锅汤底，吃起来别有一番滋味！除了搭配肉类，配料可随个人喜好添加。（汤底RM15，配套RM45）

（右）凤凰会三王 – 洪妈妈获奖之作，采用自家酱油厂的顶级酱油焖煮，肉质柔嫩入味！（RM15）

（左）海鲜大集会 – 螃蟹、苏东、虾，让您以手抓的方式大快朵颐，尝尽海鲜的鲜甜滋味！共有3种口味选择：甘香咖喱、甜香意酱及辣香黑胡椒。（RM60-RM280）

（右）卤蛋 – 看似简单，但却花上了2至3小时卤制，色泽均匀，味道醇香。（2颗RM3）

（左）乡下火锅 – 洪妈妈研发新口味火锅汤底，以芋头、大骨、扁鱼及江鱼仔熬煮，石斑鱼作为配料之一，味道鲜甜清爽。（RM45）

（右）猪脚醋 – 以“一只猪脚，一瓶醋”的比例烹调而至，文火将醋香味焖入肉质，齿颊留香。（RM15）

（左）菜脯鱼 – 满满的咸、甜味菜脯经过酥炸，搭配新鲜鱼肉，味道恰到好处。（RM50）

（右）新加坡薄饼 – 酥脆金黄的杯子饼盛着炒沙葛，双重口感让人满足！（6个RM5）

价格仅供参考