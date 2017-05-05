投资需要运气 好风水

文：许鸿方Kenny Hoo，www.GoodFengShui.com，email：Kenny@GoodFengShui.com

我最近不时接到一些朋友询问有关如何帮助投资得利的好风水“法门”。老实说很多风水师也不会是什么投资专家，就算投资或”投机”股票市场也有可能被烧过手、最后唯有当作是“交学费”的经验。因此普罗大众绝不能把每一位风水大师都当着是“神算子”，以为他们对投资或赌博是万无一失的！

其实股票市场千变万化，就算是不少的投资研究员，也有失策与失利的无数经验，万万不可以为有任何神奇的“包赢钱方程式”就可以轻易成为“股王”，天天梦想只需在家中通过电脑投资就可以一本万利，财源广进，连工作也无需做！

在近年里大马出现很多各式各样的投资专家，吸引许多人有如发现新的财路般一窝蜂把毕生的积蓄投入这些“投资计划”，期望每月赚取丰厚利润，达到不做工也有金钱入袋的美好日子。可是在过去不断发生了投资计划崩盘的个案后，仍然有许多人对此类所谓的金钱游戏乐此不疲。

也许大多数这些比较“大胆”、有“眼光”、有“前瞻性”的投机者，其先天的八字里的“偏财星”强，导致他们以为一切可能的风险皆已在预计之中，以为自己可以在风暴前保家安命。然而事故的发生往往是突发、让人措手不及的，因此最后唯有苦自己知！

无论投资或投机，都必须要有足够的相关知识。比如说在股票市场里的技术分析以及基本分析是绝对缺一不可。然而就算是技术与基本层面的功夫了当，在当中或多或少是需要靠点运气的。然而运气对许多人来说或者只是偶然，难以掌握它在何时会出现的。

在风水命理的研究范畴里，一些人的先天八字也许偏财星多，表示该人天生对各种商机敏锐、自小点子特多、想法奇特、做事情不喜欢按步就班。然而偏财星多不代表该人无论投资或投机在任何领域皆一帆风顺。当中牵涉到在当时该人是否也处于良好的后天运，以及其阳宅、阴宅的风水条件是否优良，缺一皆不可。当这些基本的先、后天条件不足时，就算他是有通天的本领，或者天天求神拜佛，也难以达到长远的富贵阶段。

大家见过一些人无论其天性聪明与否，也许是当时的好运来到，事业财运皆大好。然而一些人的好运可能犹如昙花一现，到头来只是是风光一时、一切只是曾经拥有而已。因此有些人往往无法掌握命运时，唯有到处求神问卦、或者打探名师以求指点迷津。一些运气不好或者容易上当的人，一个不小心就会着了江湖术士的道儿，往往赔了夫人又折兵！

阳宅或祖先阴宅风水 影响投资运气

无论是阳宅或祖先阴宅风水格局，会相当地影响个人以及家人的投资运气。家宅、祖坟或户外不可有“泄漏”、“破损”或“冲克”的现象。比如说由家宅的大门处，不可一眼就望到厨房里的炉灶，因为会容易导致漏财也难以聚财。

祖坟的墓碑或任何的方位不可有破损，不然不但影响家族人的健康，也容易导致投资失败、误上贼船！尤其是祖坟的前堂不能聚水或淹水，会导致家人运势低落、损财破人丁！

屋子以及祖坟前方左右的45度范围里皆不可有电灯柱、高塔、尖锐的物件等，因为在事业财运以及各种运势上带来长远的负面影响！尤其是在2017年里，屋子以及祖坟前方的西方以及东方位，如果有上述的现象，必须特别留意投资以免造成金钱上的损失。

如果觅得有口碑的真正名师指点，可以佩戴能增强个人的运势生肖牌（注：绝对不必是使用名贵材料所制造的），或者在个人的服饰、名片、首饰上常常选用能增强与平衡个人五行的颜色。如果在2017 年里，蓝色是此年的幸运颜色，大家可以常选用蓝色，也能辅助个人的运势。

2017年是风水9运带来影响的开端，与当下8运的结合，带来许多系统上的变动以及新机遇，世界的格局正在重新洗牌，将整合出一个新的世界秩序。在当下无论遇上任何新奇的事物，大家必须擦亮双眼仔细研究与探讨一番才决定下一步，必能明哲保身、安然自在。