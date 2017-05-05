渔局巡水族馆找恶鱼 无证养禁鱼罚千元 北马新闻

（槟城4日讯）槟州渔业局这2天内巡视槟城6家水族中心，最大的发现是两条大约5至6尺，估计大约100公斤左右的巨骨舌魚（巨龙鱼），同时也在周天央水族馆内发现无准证饲养1只鳄鱼咀（alligator gar）和1只食人鱼。

无证饲养食人鱼鳄鱼咀

槟州渔业局主任诺艾莎指出，该局在昨日发出通知，表明将在7月3日后严厉执法对付无准证饲养禁止饲养鱼种的人士，届时被发现违规者可以被罚款不超过1000令吉，监禁不超过1年或两者兼施，饲养的鱼也会被充公。

她指出，被列入禁止饲养的鱼种内，来自食人鱼家族和淡水鲳家族就有10种，其他被禁止的鱼中还包括锯脂鲤（Serrasalmus）、锯齿鲑（Serrasalmo）、淡水龙虾（Cherax）、梭子鱼（Pike）、中华鲟（Acipenser）、匙吻鲟（Polyodon spathula）等等。

她是在周四走访槟岛两家最大型的水族公司后，如是表示。

饲养花罗汉也需执照

其中，该局在周天央水族馆内发现该馆无准证饲养1只鳄鱼咀（alligator gar）和1只食人鱼，但拥有合法售卖花罗汉（Flower Horn）的准证。

该局也在另一家位于亚依淡的建荣水族有限公司内发现了多种被禁止饲养的鱼被公开售卖，其中包括花罗汉、淡水三文鱼、鳄鱼咀、银鲳（Mylopus Silver Dollar）、孔雀鲈鱼（peacock bass）、玫瑰金银鲳（rose gold myleus）和巨骨舌魚（Arapaima）。

售卖和饲养花罗汉也需要申请执照，大马人对禁止饲养鱼种一事醒觉意识非常低，不但无执照饲养这些鱼，同时还胡乱放生，导致全马多处自然环境因为这些非本土鱼种而遭到严重破坏。

槟州渔业局的走访活动，主要是巡视及调查水族公司所售卖的鱼类内是否拥有禁止饲养鱼种。

周成来：鱼类列表刚更新

周天央水族馆创办人拿督周成来受询时坦言，由于受管制鱼类列表在近日才更新，而该馆所饲养的两只鱼是在近期才被列入名单内，因此对它们已经被禁止一事不知情。

“那只鳄鱼咀我们已经养了8年，和另一只食人鱼一起养在水族馆内做为展示用途，并不会出售。无论如何，我们会依据渔业局的建议，在最快时间内致函该局以申请饲养准证。”

建荣员工不知需执照

亚依淡的建荣水族有限公司人员透露，他们一向来都在卖这几款鱼类，只有玫瑰金银鲳是近期才购入，但他表示不曾听过这些鱼需要执照才能售卖。

避免无力饲养乱放生 买家资料需呈渔业局

槟州渔业局主任诺艾莎说，大马在渔业法令下，拥有禁止饲养鱼种的名单，惟一直都没有严厉看管，而民众对禁止饲养鱼种一事的醒觉意识也非常低，故此该局才在这两天内巡视各家水族馆，调查及警告业者们需要通过标准操作流程来申请售卖这些鱼种，也要求他们配合向买家们传达正确信息，要求他们在购买这些鱼之前要事先向渔业局提出申请。

透过水族馆传达信息

“对于没有合法准证在售卖或饲养被禁止鱼种的水族中心或人士，他们需要在2个月内向我们申请准证，若他们选择不要继续饲养这些鱼，他们也可以把鱼交给我们安置。”

她指出，每一个品种的鱼都需要各别准证，而业者们在获得准证后，每售卖一只鱼给民众都需要负责把买家的资料交给该局，这是为了方便该局监督这些鱼的去处，以阻止一些民众在无法继续饲养这些鱼时胡乱放生的行为，且准证需要每年更新。

她补充，在北赖河遭非洲鲇鱼占据一事后，该局也已经扩充了被禁止饲养和放生的鱼种名单，被列入名单的34种鱼都拥有强烈的生命力和适应能力，若随意放生在本地的水域内，将会对该区的自然生态带来无可估计的破坏。

不止如此，这些鱼身上也可能含有外来病菌，放生后可能会将这些病菌传播到本地鱼种，导致它们死亡。