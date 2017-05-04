全国将增建30消拯局 诺奥玛：霹雳占2间 国内新闻

(怡保4日讯)城市和谐、房屋及地方政府部长丹斯里诺奥玛指出，全国将增建30间消拯局，其中在霹雳州的2间分别坐落在怡保打扪及太平直隆。

他说，全国目前有284间消拯局，其中霹雳州现有32间。该部门在最短的时间内将建设另外30间消拯局。

诺奥玛周四配合2017年世界消拯员日在霹雳州举办的全国庆典活动后，在记者会上如是披露。

此外，他表示，该部门正在检讨将志愿消拯员直接注册隶属在各州消拯局的管辖范围，以更有效地协助救灾工作。

他说，全国目前共有3500位志愿消拯员，他们注册在相关公会及团体。

有鉴于此，该部门有望通过修改现有的法令让志愿消拯员直接向各州消拯局注册成为附属的成员。

他指出，在救灾事务方面，在全国的消拯局中，有80%达到设下的投报反应时间指标。

他说，2015年共有153人因火灾身亡，2016年则有107人，整体来说火灾的死亡率下降30%；而财物损失方面，消拯局成功保住的财物巴仙率达21%，以及因火灾造成的财物损失有74%。

他也呼吁民众勿拨打恶作剧的救灾电话，让消拯局疲于奔命救灾之外，也浪费消拯局人力资源。

2直升机19云梯消防车

此外，询及霹雳苏丹纳兹林沙殿下在发表御词时敦促当局关注退休消拯员的福利及现有福利和仪器添购的问题，诺奥玛指出，将与消拯局退休协会的会员会面，以进一步了解他们的情况后，再作打算。

至于救灾仪器设备方面，他说，全国消拯局获得2架共值2亿令吉的直升机及19架云梯消防车，供各州分配。

霹雳苏丹主持开幕

这也是世界消拯员日全国庆典首次在霹雳州怡保举行，今年的主题是“消拯员是拯救国家的支柱”。

霹雳州苏丹纳兹林沙殿下为庆典主持开幕，随后殿下偕同苏丹后及皇室成员共同观看消拯员呈献的表演。在场陪同者包括霹雳州务大臣拿督斯里赞比里，大马消拯局总监拿督威拉旺莫哈末诺及霹雳州消拯局局长拿督耶哈雅。