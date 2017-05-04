一触即通空卡增负担 倪可敏：大道公司应充值 国内新闻

（怡保4日讯）行动党霹雳州主席倪可敏吁请公共工程局指示南北大道公司，将一触即通（Touch & Go）卡充值，勿让消费者购买空的充值卡后须另外花钱再充值，增加车主的负担。

他指出，自今年4月26起我国大道公司全面实行电子收费，车主必须使用一触即通（Touch & Go）或精明通关感应器（SmartTAG）来缴付大道费。

他说，根据陆路交通局数据显示，我国共有645万交通工具是使用现金通过大道，如果这总数的车主每人花费10令吉60仙购买一张没有余额的一触即通（Touch & Go）卡，大道公司将会有超过6000万令吉的净收入。

他也指出，既然大道公司全面实行电子收费，减少了人力开支，大道公司应该回馈给人民，降低大道收费。与此同时，他也将在国会7月复会时，把这问题带上国会商议，要求部长给予交代。

新闻自由名列危险区

倪可敏指出，在无国界记者组织公布2017年最新的新闻自由指数排名中，马来西亚被列为“危险区”，排名掉至144名。

他续说，大马比印尼、菲律宾、泰国和印度等国家的排名还要低，显示我国逐渐陷入几乎没有新闻自由的国家，这是在1993年通过联合国承认和公布的全球新闻自由指数，我国排名确实令人感到担忧。

他说，在三权分立的大原则下媒体是第四权，如果一个国家要达到先进国的目标，人民言论自由、媒体自由和新闻自由是一个很重要的指标，没有了新闻自由就显示出国家还在一个莽荒和未开发的国家。

他表示，首相推动的政府转型计划中，人民言论自由和报章新闻自由是政府转型计划的一部分，可是事实证明，在8年后我国的排名并没有进步，反而掉入“危险区”。他说，此排名影响媒体的公信力，导致媒体工作者的尊严、原则和专业没有得到捍卫，因此，政府必须提出捍卫媒体工作者尊严和公信力的计划，以提高我国新闻自由指数。