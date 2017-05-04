土耳其2男被捕案 警确定大马安全受威胁 国内新闻

（吉隆坡4日讯）2名土耳其男子涉威胁大马安全被捕案；全国总警长丹斯里卡立说，警方有证据显示，这两人的确做了威胁大马内安及公共秩序的行动，但是，他拒绝透露细节。

他说，目前这两人已被拘留，并在2012年国家安全罪行（特别措施）法令（SOSMA）下接受调查。

他否认警方是受到土耳其当局或其它单位的要求，才拘捕这两人。

他强调，警方非常确定，这两人做了一些威胁大马安全的行动，才会被拘捕。

卡立星期四在蕉赖皇家警察学院出席2017年警官设备研讨会闭幕仪式后，受询此案进展时，这样指出，他指不能透露具体内容。

“我能说的是，大马人是爱好和平的人，我们不欢迎外国人到我国生事、为我国人民与大马制造问题，也不欢迎他们把自己国家的问题，带来我国继续生事。”

我国土耳其国际学校霹雳州怡保分校的土耳其籍校长特凯卡马南，与土耳其工商总会成员依桑阿斯南，于星期二分别遭人掳走后，引起瞩目，不过，卡立翌日通过推特留言，指这两人涉嫌威胁大马安全，抵触刑事法典第130条文而被拘捕。

较早时，土耳其网络媒体《Turkey Purge》报道此案，并刊登有关报案纸的内容，有关报道也指上述的国际学校，与葛兰运动（Gulen Movement）有关；葛兰运动被指与去年7月，在土耳其发生的未遂军事政变有关。

掌握IS军火走私犯下落

另一方面，询及警方目前要寻找一名被指与“伊斯兰国”（IS）恐怖组织有关的27岁大马籍通缉犯莫哈末慕沙法时，卡立说，警方知道这名男子的下落，目前与泰国反恐部门合作，以展开拘捕行动。不过，他拒绝透露他走私军火到我国的目的或袭击地点。

他于星期三发表声明，指警方于3月24日至4月25日，分别在吉兰丹、雪兰莪、马六甲、柔佛与槟城5个州属，拘捕6名涉及“伊斯兰国”活动的大马籍男女，并通缉莫哈末慕沙法。

男童被鞭脚截肢案 证据不足疑犯获释

舍监鞭脚男童截肢案的29岁疑犯，虽然被控谋杀罪，但总检察署基于证据不足，而让疑犯获释。

全国总警长丹斯里卡立解释，警方较早时已有初步报告与解剖报告，但是，当警方把调查报告呈交给总检察署后，总检察署认为证据仍不足以提控这名疑犯。

他说，目前警方仍援引刑事法典第302谋杀条文，调查此案，至于是否能提控，则是另一回事。

“我较早在推特留言时，是指此案是从刑事角度查案。”

有关疑犯星期三被带上哥打丁宜法庭后，获得法庭允准以2万令吉保释外出，但须随时接受警方传召助查。

3月24日，11岁男童莫哈末塔奇阿敏被宗教学校助理舍监用黄色水管鞭打后，腿部一直感到疼痛，随后因发烧被接回家，但情况不见好转被送院就医。

上月21日，他被切除双腿膝盖以下部位，并于同月26日下午2时5分逝世。

警方在男童入院治疗期间，援引2001年儿童保护法令第31（1）条文延扣嫌犯4天，并在男童逝世后，再延扣3天，同时改用谋杀条文调查。

疑犯有犯罪前科，在坐牢期满后，去年起一直在男童就读的私立宗教学校工作。虐童事件发生后，他已被停职。

让警方介入调查 投资者受促报案

全国总警长丹斯里卡立说，一般上人在快速致富计划若赚钱时不出声，待亏损时才讲出来，所以若无人报案，警方无法介入调查。

他重申，在“解救普通人”（JJPTR）投资崩盘疑云事件中受骗的人士，应尽快报警求助，让警方调查。

他说，警方已接获数名事主投报，目前援引刑事法典第420欺诈条文查案。

“这种犹如快速致富计划的活动，赚钱了就静静不出声，等到亏钱了才说出来。”卡立是受询针对国内贸易、合作社及消费人事务部长拿督斯里韩查再努汀，指目前没有任何人或机构获得外汇投资的执照时，这样回应。

韩查再努汀宣布，目前由警方主导的调查单位，调查“解救普通人”(JJPTR )的计划。

他指，外汇投资计划是受禁止的投资计划，况且任何具有金钱游戏、快速致富、庞氏计划如投资、产业、外汇、黄金等及其他归纳在多层次传销计划下的投资计划，抵触1993年直销与反金字塔计划法令及列为2001年反恐洗黑钱与反恐融资法令主要罪行，并隶属警方、证券委员会、国家银行管辖。

他说，国行也成立国家协调委员会，协调在2001年反洗黑钱与反恐融资法令下的执法单位，如警方、证委会，公司委员会，反贪污委员会及总检察署。