首次领军大选经费庞大 纳兹里：纳吉向沙地国王求援 国内新闻

（吉隆坡4日讯）对于纳吉户口内的26亿令吉，纳兹里在华团交流会上细数大选所需的费用，指纳吉首次领军大选时，面对庞大的大选经费感到压力，在不知如何是好的情况下，亲自向阿拉伯国王要求金钱援助。

“他去见阿拉伯国王时，也没有说要多少钱，是阿拉伯国王自己说要给26亿令吉的。”

他说，纳吉不知道应该如何接领这笔钱，所以就开了一个户头把钱汇入户头内，之后让它成为大选经费的一部分。

他抨击前副首相丹斯里慕尤丁、沙菲益阿达及慕克里，在大选时从纳吉手上接过这笔大选经费时，为何不询问资金来源，而是等到纳吉面对指责时才站出来抨击纳吉。

“你以为当党主席很简单？是要去找钱的，我们上阵222个国会议席及500个州议席，一个国会议席1万令吉按柜金，州议席要5000令吉按柜金，你自己计算到底多少钱？还有选举时候的钱，纳吉那时候还给每个区部5户人家5000令吉维修房子，这些钱，慕尤丁、沙菲益及慕克里都有拿的！”

“若纳吉可以在这些钱中自肥，那得反问领导过5届大选的马哈迪到底你拿了多少钱？”

纳兹里说，以上的话都是他想要在与马哈迪辩论时发表及反问马哈迪的，奈何辩论一直无法顺利举行，这相信是警方在袒护马哈迪，他甚至开玩笑说，也许是警方担心他对马哈迪的问题，会让马哈迪晕倒。

他认为，大家应该对纳吉面对舆论的坚强毅力表示欣赏，因为若这样的事情发生在他的身上，也许他已经选择结束生命。

他感谢华总在敦马攻击纳吉的两年内，不断给予政府的支持，为国家稳定作出努力，他希望，在未来的日子及下届大选，大家还是能够继续给予纳吉支持。