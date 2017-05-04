双雄辩论内容“搬”华团交流会 纳兹里细数敦马抨纳吉原因 国内新闻

（吉隆坡4日讯）文化及旅游部长拿督斯里纳兹里与前首相敦马哈迪辩论不成，把辩论内容搬上华团交流会舞台，细数敦马抨击纳吉的原因。

他说，敦马抨击首相拿督斯里纳吉主要并不是因为一马发展公司课题或26亿令吉课题，而是纳吉4次违反马哈迪的意愿所致。

“第一次是，巫青团长凯里要竞选巫青团长时，我们巫统都议决要支持凯里，但当时敦马的儿子慕克里来竞选，敦马对我们支持凯里感到愤怒，你知道凯里是前首相阿都拉巴达威的女婿，敦马对阿都拉有所不满。但最后，凯里还是胜了！因为我们已经议决要支持原本就是署理团长的凯里，而不是非巫青团内的慕克里。”

他指出，第二次纳吉在2013年的大选后，遵循敦马的意愿，委任慕克里为吉打州州务大臣，却在同一届大选后决定委任凯里为青年及体育部长。

“敦马在内阁成立前就听到消息凯里要当上部长了，而他的儿子没有在内阁名单内，他再次去找纳吉谈判，但纳吉基于凯里已经是巫青团长，决定让凯里当上部长。敦马就是不想见到，下届大选若他的儿子胜出，进入内阁时，凯里已经是慕克里的前辈。这是第二次惹怒了敦马。”

纳兹里今日出席华总主办的华团与纳兹里交流晚会上，发表以上言论。

他补充，第三次巫统党选时最高理事会议决支持现任副主席拿督斯里阿末扎希及拿督斯里希山慕丁，还有前副主席拿督斯里沙菲益阿达担任副主席，慕克里在那次党选也出来竞选副主席。

“但巫统最高理事会已经议决支持三名副主席，所以我们办了很多活动确保三位副主席会赢。最后，慕克里确实输了。敦马三次看着自己的儿子掉下来，他差不多要爆炸了。”

“最后一次就是，我们议决让没有良好执行州务大臣任务的慕克里退下州务大臣一职。我们开除他，不是因为他在巫统里头及对外攻击纳吉，而是他没有做好自己的大臣职务，这也是为什么他被开除时，吉打州没有人抗议。如果我们不开除他，我们下届大选可能就会输掉。”

他指出，敦马在他的有生之年看着儿子从有到无，而其他前首相的孩子及女婿包括纳吉、希山慕丁及凯里都在政坛有了一席之位，这也是为什么敦马最后开始作出反击。

“ 实际上，敦马是因为自己的儿子，而开始攻击纳吉。”