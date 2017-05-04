耗300万修复汕头街老屋 料明年中竣工 北马新闻

（槟城4日讯）槟州政府耗资近300万令吉，修复汕头街6间战前老屋，并分隔为8间店屋，出租给老行业，而有关工程预计2018年6月15日竣工。

槟州政府修复上述的战前老屋，是为了确保槟城老行业传统手艺及文化可以延续。

槟州首长林冠英在汕头街市厅建筑物修复工程动工仪式上，致词中透露，汕头街6间老屋，门牌分别为94、96、98、100、102及102A，这些老屋屋龄已超过100年，是属于乔治市第二级古迹，其建筑风格属于华南折衷式老屋风格（Southern Chinese Eclectic Style）。

他指出，槟岛市政厅于２００７年对有关６间老屋进行评估时，已经发现屋内部结构已经面对一定程度的损害，其中包括间隔墙已出现裂痕，以及天花板上的木质地板腐蚀等。

修复后改为8店面

他继透露，上述汕头街6间战前老屋，在修复后，将会把改为8间店面，其中94、96、102及102A将会装修为6个拥有入口、厕所及厨房的空间，并以可负担租金出租给老行业业者，另外汕头街98及100号老屋，将会保留原有结构，分别租予两个租户。

他强调，在古屋翻新的过程，槟岛市政厅将会录制影片及拍摄照片，以作为将来作为教育与参考的用途。

“这项于今年2月16日透过公开招标的计划，预计将耗时14个月，同时依据绿色建筑指南进行，以成为继吉灵万山后具备绿色建筑指数的百年老建筑。”

据他所知，目前乔治市世遗办公室正在筹备及策划各项奖掖活动来协助新租户，其中包括技术、创意与行销的帮助，以确保他们可可以和本地市场竞争，并冲出海外。

槟岛市政厅古迹维护局主任诺哈妮丝说，汕头街6间老屋在空置时期，面临严重的腐蚀与损坏，因此市政厅较早时已安装了支撑铁架。

她透露，有关修复工程必须依据乔治市特别区域蓝图的条规，而市政厅早在2015年就与乔治市世遗机构、Think City私人有限公司、槟城古迹信托会以及槟城传统手工艺收徒计划（PAPA）组织合作，积极筹备技术报告，举办研究研讨会并委托承包商等。

她说，有关工程除了修复和提升乔治市古迹的物质遗产外，对于非物质文化遗产，以及传统活文化的普世价值（Outstanding Universal Value)也进行了维护，因此，槟岛市政厅正计划奖掖活动给予老行业租户。