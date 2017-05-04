提高公众节省意识 槟供水机构推出“省水器” 北马新闻

（槟城4日讯）为提高公众对于节省水源的意识，槟州供水机构（PBAPP）日前推出设计简单易安装的“省水器”，让公众可以自行在家安装，有效的减少水源使用量。

据2016年的资料显示，槟城人每日平均使用286公升的水量，远远超出全国的平均使用量209公升，成为国内用水量最高的州属。联合国建议，理想中的人均用水量为每日165公升，而新加坡每日的人均用水量为148公升。

槟州供水机构（PBAPP）总经理拿督贾瑟尼接受本报访问时说，“省水器”主要功能是节省从水龙头流出水量，并可以节省高达50%的水源流出，适用于所有的的水龙头及安装方式简单，若一些比较难以安装的水龙头，可以请水管工人来安装。

他表示，日后会在商场、学校或公众地方等进行展示，以让公众更清楚及明白“省水器”的功用，同时也会分配给每区州议员的服务中心，公众也可前往该处领取。

他补充，“省水器”将分配予所有的州议员，无论是在朝或在野。询及在野的州议员是否会配合供水机构进行分派或教育选民工作，他认为他们应该给予配合，毕竟这是项教育选民的工作。

亚依淡区州议员黄汉伟表示，每服务中心可获得500个的“省水器”，往后将配合社区活动来分发给选民，同时也会教育选民应如何节省水源。

他表示，槟城用水量是全国最高，甚至也高过新加坡，而槟州所依赖的生水来源即吉打百慕达河，附近森林即将展开砍伐活动，会导致输出的水源量受影响。为避免断水或制水情况发生，必须配合公众力量一同节省使用量。

至于水源保护附加费（WCS），他表示大家庭高度使用水量是无法避免的，但每家庭有8人以上的可以提出申请，便可享用60%水源保护附加费的回扣优惠，申请者除了可在水供机构客服中心或网站注册外，也可到该服务中心注册。

光大区州议员郑来兴则表示，将在其服务中心内先试用“省水器”，然后在脸书上进行分享，以通知更多公众，此外，也会配合社区活动进行分派工作。他建议水龙头制造商可推出省水功能的水龙头，这会更方便公众使用。