与宏愿开放大学签备忘录 陈唱集团为职员深造铺路 北马新闻

（槟城4日讯）陈唱集团与宏愿开放大学签署谅解备忘录，为陈唱集团职员及家属深造福利铺路。

周四上午，陈唱集团属下的陈唱技术学院董事长拿督林荣观博士及宏愿开放大学校长及首席执行员拿督何燊才博士，共同签署谅解备忘录，陪同见证者有：陈唱技术学院商业发展经理萧爱玲及宏愿开放大学有限公司主席拿督叶良发及董事刘德贵。

签署谅解备忘录之后，宏愿开放大学未来将提供有意到宏愿开放大学深造的陈唱集团职员、家属及宏愿技术学院毕业生优惠的学费。

宏愿大学校长何燊才博士説，这包括陈唱集团的所有职员及家属，当他们进入宏愿开放大学深造或半工读，第1学期学费都能折扣1000令吉。第2学期至第10学期，每期学费都能折扣10%。

何博士说，宏愿开放大学（WOU）是马来西亚最重要的私立院校之一，致力于培养大专学历的专业发展和自我充实的成人学习者。宏愿开放大学成立于2006年，采用灵活的方法培育各领域人才，以打造终身学习社区。

他说，宏愿开放大学提供多个专业学系，包括本科、硕士与博士学位课程，主要学科有会计、银行学与金融、商务信息系统、计算机系统与网络、计算机与智能系统、施工管理、企业管理、数据库管理、电子商务、英语研究、企业学与小企业管理、管理与心理学、多媒体设计、网络与数据通信等。至今已经有180多个公共及私人领域公司与宏愿开放大学成为合作伙伴，以提供职员更专业的技术培训。

陈唱技术学院董事长林荣观博士説，陈唱集团是东南亚知名汽车制造及销售集团，其产业跨足汽车制造、贸易、房地产、旅游、消费性产品及教育服务等。

他说，为寻找具潜力的人才，陈唱集团与宏愿开放大学展开合作，让集团职员、家属及学员继续深造。