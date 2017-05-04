林冠英：曹观友仍是接班人 林吉祥不上阵槟城 北马新闻

（槟城4日讯）槟州首席部长林冠英说，其父亲林吉祥不会上阵槟城，因为这并不属于他的策略规划。

林冠英因为面对“低价购洋房”贪污指控，可能第二度身陷囹圄，尽管他已经对此做准备，并钦点了槟州行动党主席曹观友为首长替代人选，不过近日行动党国会领袖林吉祥频频现身槟州，引起了外界的揣测，林吉祥可能上阵槟城。

对此林冠英在接受《当今大马》专访时重申，首长接班人选仍为行动党槟州主席曹观友，而非外界传闻般将由其父亲林吉祥或是其他家人来出任。

他在专访中也排除其夫人周玉清将会重返政坛及领导槟州政权的可能性。

林冠英重申，行动党在党内已经公布了曹观友是下一个槟州首长的接班人，而他本身也觉得首长一职由曹观友来接棒并没问题，因为过去他们两人一直合作无间，且彼此间的感觉也很舒适。

“事实上，我们俩像个团队般一起共事，而我也不是在任何人的施压下才做出有关首长人选为曹观友的宣布。”

他认为，许多事情只有在相辅相成下才能成功。且很多东西由于他本身并无法亲力亲为，所以交托曹观友。

此外，他也坦言，过去曹观友帮了他很多忙，所以说如果没有曹观友的话，其实许多计划并无法完成。

审讯时将证明国阵阴谋

林冠英表示，由于其贪污指控仍在审讯中，所以他暂不能评论法庭案件，不过无论如何他将在审讯时将所有事情交代出来，保证不会辜负支持者或令他们失望。

“我们将在庭上通过文件，以超越合理怀疑来证明此次的指控是个阴谋，而这是我唯一能说的。”

接着，他也说，直至目前为止，仍有人假借此课题来攻击我们，但相信我们举证后，他们将不能继续这么做。

否认与巫统发展商关系

针对外界指说，槟州政府与巫统发展商关系密切，并可能借此特殊关系及管道摆平官司一事，林冠英否认说，类似的说法或是基于林吉祥目前跟前首相敦马哈迪的密切关系，事实上后者似乎也自身难保。

“你将在审讯一览无遗，这是个政治阴谋，你觉得，自从我们如此抨击一马公司后，他们会放过我？没门啦。”

他解释，所谓跟巫统领袖有关的发展商，其实是一些期望谈妥生意的人士。

他们接洽槟政府时被告知，槟州按照规则行事，不会计较背景。