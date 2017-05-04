【槟政府首访马来商会】 不求官职只要经商空间 巫商要超越政治 北马新闻

（槟城4日讯）全国大选日渐逼近，州政府开启“聆听之旅”。“马来西亚马来商会槟分会”向州政府提出10大诉求，主席理查法里斯更扬言巫商“不求官”（市议员职），只求更大经商空间。

槟马来商会受媒体询及在10大诉求中，是否要求市议员固打时，理查法里斯大气回应说：“官职（求官）有时是一种病（Penyakit）。我们只看经济，要求更多经商机会，巫商要超越政治。”

不过，双方是次会面交流属闭门性质，会后记者会也没有详述10大诉求内容。

以槟地方政府委员会主席曹观友为首的州政府代表团，周四拜访槟马来商会。曹观友不讳言，全国大选日渐逼近，州政府已启动民间巡访之旅，主动出击各非政府组织以聆听民声。

他指出，州政府除了出击民间、游走郊外地区，实地了解民情和听取人民声音外，也拜会如中华总商会、槟州华人大会堂、槟马来商会、槟淡米尔商会和其他具代表性组织。

“我相信这也是历史一次，有州政府以这样的方式拜访槟马来商会，共同交流。”

理查法里斯指出，槟马来商会志不在“求官”，对争取市议员职务不感兴趣。相反，假设商会要求反映平台，可成为州政府智囊团或其他，一样可以反映需求。

愿当槟政府桥梁

他强调，大马当下是泛政治化，巫商要超越政治，但求更大的经济发展空间。同时，槟马来商会也乐意成为州政府与中央政府、巫商和巫裔社会之间的桥梁。

他说，是次会商收获丰硕，双方针对巫裔面对的内、外挑战，进行讨论。外在挑战包括“跨太平洋伙伴协议”（TPPA）落实与否，对内则是巫商和马来人面对的经济困境等。

“槟马来商会期望州政府关注巫商需求，我们也可通过这次会面，了解州政府的政策方向，达致州政府要求。”

曹观友说，大马目前陷入“中等收入陷阱”，马来人经济起步较慢，而首当其冲。州政府将委托槟城研究院，将是次会谈内容整理后做分析报告，并建议州政府解决马来民困。

他同时指出，州政府也乐见槟马来商会，扮演州与中央、民众之间的联系角色。商会诉求州政府给予更多参与州发展计划的机会，还有关注数码商务的新经济趋势。

“我们将把这些诉求，上呈州政府讨论。”

出席州政府代表尚有槟房屋委员会主席佳日星、槟旅游委员会主席罗兴强、升旗山国会议员再里尔、大山脚国会议员沈志强、双溪槟榔州议员林秀琴等。

曹观友：填海环评报告 将进行全国公众咨询

另外，槟地方政府委员会主席曹观友指出，继槟岛南部填海环境评估报告于4月杪上呈后，州政府将于5月或6月杪给环境部上呈轻快铁和泛岛大道（Pan Island Link））环评报告。

他补充，如无意外，环境部也将于未来3个月内，针对槟南部填海环评报告，进行全国公众咨询，以征求公众对南部填海的意见反馈。

他也汇报“两岸三通一槟城”工程计划中3条公路的最新进展，即3条公路的环评报告，也于4月杪上呈环境部。

“只要环评报告一过，其中一条公路会率先动工。”

3条公路总长度为30公里，州政府于去年公布的首条公路工程路线，是从阿依淡通往敦林苍祐医生大道。另两条是丹绒武雅通往直落巴巷沿海及新关仔角至敦林苍祐医生大道。