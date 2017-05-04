共同贡献区域和平 吴骏盼加强两国军事合作 北马新闻

(槟城4日讯)中国驻槟总领事吴骏形容，中国海军远洋访问舰队军舰此次来槟，是槟城开埠230年以来，中国海军远洋访问舰队军舰首次访问槟城。

他希望通过中国军舰的访问，能加强中马两国军事的交流与合作，共同为本区域的和平及安全作出贡献。

中国军舰将于5月12日早上10时在北海集装箱码头靠岸一直到5月15日早上10时离港。

吴骏强调，中马一直保持友好关系，中国军舰访问槟城，是因为槟城是马来西亚一个重要的州属，以及槟城港口也是马六甲海峡上的一个重要港口，而且槟城长期以来与中国有传统友好及深厚的关系与联系。

他说，中国驻槟领事馆自开设以来，已进一步推动北马地区与中国开展及深化各领域的合作与交流。

他也形容中国军舰这次访槟，是根据中马两国军队之间早前商定计划来进行访问，因为中国海军目前对开展国际合作保持积极态度，它不只参与本地区双边军队之间的合作，也加强国际合作。

他透露，实际上，中马海军于2015年已在吉打及玻璃市海面上进行一次联合军事学习。

他是于周四在拜会槟州首席部长林冠英，正式知会后者有关中国军舰将访问槟城时，如此指出。

林冠英认为，对于槟城及大马，中国军舰的访问，不只是一项重要的访问，这也将加强马中两国人民之间的联系。