十字路口常车祸 Jasa Indah料9月装红绿灯 北马新闻

（大山脚4日讯）阿尔玛Jasa Indah花园十字路口经常发生交通意外，马章武莫州议员李凯伦于日前主办对话会上宣布，原本定在2018年落实的红绿灯，有望在今年9月或最迟12月动工。

马章武莫州议员李凯伦也倡议居民组织交通纠察员，在交通繁忙时帮忙指挥交通，以便短期内解决该路口的交通问题，也同时可以提升居民对交通安全的意识，由此改变道路使用者不负责任的驾驶态度。

威省市政局提出短期建议，即在等待红绿灯落实前关掉进入Jasa Indah花园的路口，让十字路口变成三岔路口，减少撞击点。唯居民强烈反对而没有进一步讨论。

在与居民在对话中，也了解当地居民对解决十字路口的方案的想法，一共有15个居民支持设立红绿灯，14个居民则反对，比较倾向设立交通圈来解决危险路口问题。

无论如何，该路口并不适合建交通圈，因为交通圈需要十字路口的四个道路都同时需要两条车道。身为前雪州士拉央市议员的马章武莫州议员李凯伦也补充，在雪州的一些交通圈都改为红绿灯，因为道路使用者没有礼让精神，导致交通圈的每个路口都阻塞。

威省市政局之前已经在阿尔玛再也路段建减速带，唯不会加厚，因为会引发噪音干扰附近的居民，特别是晚上的时间。

根据道路交通安全指南，路口是不适合建路墩。

虽然居民的意见分歧，但是最后也有共识，即等待今年9月或最迟12月建红绿灯。

出席该对话会也包括威省市议员王泽钦和胡智胜、大山脚国会议员沈志强代表陈润辉、茵碧再也社委会主席黄坤城、山脚镇社委会主席黄锦通及市政局官员。