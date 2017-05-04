套利回吐 令吉贬至4.3260兑1美元 经济新闻

（吉隆坡4日讯）套利回吐活动促使今日马币兑美元的汇价回软，以及兑其它主要货币也大多贬值。

交易员说，美国6月加息机率升高，成为投资者向令吉套利的借口。

美联储在召开为期两天的货币政策会议后，决定将基准利率的目标区间维持在0.75%到1%不变。

美联储公开市场委员会认为第一季度中经济增长的放缓很可能是暂时性的，并表示12个月通膨接近其2%的目标水平。该央行的声明被视为是6月加升息的讯号，从而对美元起支撑作用。

令吉兑美元闭市时报4.3260/3290，较昨日之4.3170/3210贬值。开市时，1美元兑4.3290/3350。

此外，令吉兑新加坡元汇率由昨日闭市之3.0922/0970稍趋软至3.0940/0981、兑每百日圆由3.8473/8518走强至3.8300/8337、兑欧元由4.7094/7142贬值至4.7292/7338，以及兑英镑由5.5728/5788趋软至5.5792/5844。

另外，中国外汇交易中心公布，5月4日人民币兑美元汇率中间价报6.8957元，下调65个基点。此外，1欧元兑人民币7.5120元，100日圆兑人民币6.1208元，1港元兑人民币0.88621元，1新加坡元兑人民币4.9393元及人民币1元对0.62560令吉。