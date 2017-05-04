6月加息机率上升 美股起落不一 经济新闻

（纽约4日电）周三美国股市起落不一，但银行股走高帮助道指上涨。

美联储称第一季度经济增长疲软只是暂时现象。市场认为6月加息的可能性升高。

道琼斯工业指数闭市小涨8.01点或0.04%，报20957.90点；标准普尔500指数小跌3.04点或0.13%，闭市报2388.13点；纳斯达克综合指数下挫22.82点或0.37%，报6072.55点。

在经历了为期两天的货币政策会议后，周三下午，美联储公开市场委员会以9：0的投票结果一致投票决定将基准利率的目标区间维持在0.75%到1%不变。

会后声明表示，虽然经济活动的增速放缓，但就业市场继续增强；最近几个月里平均来说就业增长稳健，失业率下降。声明同时指出，美联储公开市场委员会认为第一季度中经济增长的放缓很可能是暂时性的。美联储还表示12个月通膨接近其2%的目标水平。

会议声明称：委员会“继续预期：通过逐步调整货币政策立场的方式，经济活动将以适度的步伐扩张，就业市场状况将在某种程度上进一步增强，通膨率将在中期稳定在2%左右。经济前景的近期风险看似大致平衡。”

之前市场普遍预期央行将会维持利率不变，并特别留意此次会议中联储官员有关美国经济状况的评价。上周五公布的经济数据表明美国第一季经济增长0.7%，为三年来的最低水平。

经济数据方面，ADP公司与穆迪分析机构报告称，美国4月私营部门就业人数增加17万7000人。之前经济学家预期该数字将增加17万5000人。ADP与穆迪分析机构的ADP就业报告被视为劳工部4月非农就业数据的预览数据，后者将在本周五公布。目前市场平均预期4月非农就业人数将增加25万5000人。

欧股从20个月高回落

周三欧洲股市从上日触及的20个月高位小幅回降，因周三部分公司公布的业绩比预期逊色，促使投资者套利。

欧洲STOXX 600指数闭市微落0.04%，日内大部份时间下跌。

英国股市的富时100指数闭市小跌15.52点或0.21%而至7234.53点。法国股市的CAC-40指数落3.15点或0.06%而至5301.00点。德国股市的DAX30指数降19.94点或0.16%而至12527.84点。

多家苹果供应商股价下降，因苹果公布iPhone销量意外下滑。

戴乐格半导体下跌2.5%。该股在4月总计下挫14%，因担心苹果将自行出产部份苹果产品的零部件。同业AMS和意法半导体分别下挫1.2%和1.8%。

Centamin下跌近6%，因公布首季税前获利下跌28%。该股拖累欧洲矿业指数下跌2.5%至四个月低位。